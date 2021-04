Red Bull jaagt voor haar nieuwe motorafdeling op toptalent en heeft alvast een nieuwe technisch directeur vastgelegd in de van Mercedes’ motorafdeling afkomstige Ben Hodgkinson.

Bij Mercedes AMG High Performance Powertrains, zoals de motortak voluit heet, stond Hodgkinson in de boeken als head of mechanical engineering. Bij Red Bull Powertrains neemt hij de rol van technisch directeur op zich. Red Bull-teambaas Christian Horner heet Hodgkinson uiteraard van harte welkom: “Hij is een bewezen racewinnaar en is een innovator die goed leiding kan geven aan een team soortgelijke en zeer getalenteerde engineers”, stelt Horner.

Horner omschrijft het vastleggen van Hodgkinson als bewijs van Red Bulls intentie om haar eigen motorproject een succes te maken als Honda zich eind 2021 terugtrekt en Red Bull het motorprogramma in eigen beheer neemt. Red Bulls nieuwe aanwinst noemt het een grote eer om het prestigieuze project te leiden. “Red Bull is een serieuze speler in de Formule 1 en is in het hybridetijdperk Mercedes grootste rivaal. Ik ben benieuwd wat we samen kunnen bereiken.”

Ervaren kracht

Hodgkinson kan in elk geval op genoeg ervaring bogen. Hij werkte de afgelopen twintig jaar eerst voor motorspecialist Ilmor en daarna dus voor Mercedes toen dat Ilmors Formule 1-tak overnam. Daarvoor werkte hij in de rallysport en endurance-racerij. Bij Red Bull Powertrains gaat hij zich vooral richten op de ontwikkeling van de eerste eigen Red Bull-motor. Die moet in 2025 – al er een nieuwe motorformule geïntroduceerd wordt – achterin de Red Bulls liggen.

Red Bull lijkt kosten noch moeite te sparen met het opzetten van haar eigen motorafdeling. Het team zelf omschrijft de investeringen hierin zelfs als haar meest significante in de Formule 1 sinds het in 2005 haar eigen team oprichtte. Red Bull heeft al het nodige personeel van Honda overgenomen en jaagt volgens Horner verder uitsluitend op de beste mensen die het kan vinden.