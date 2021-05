Valtteri Bottas heeft met een miniem verschil van zeven duizendsten de poleposition voor de Grand Prix van Portugal gepakt. Een mooie opsteker voor de onder druk staande Finse Mercedes-coureur.

“Het voelt namelijk ook alsof het al een tijdje geleden is dat ik pole pakte”, erkent Bottas, die dit voor Portugal voor het laatst in 2020’s Grand Prix van Sakhir deed, vier races geleden. “De kwalificatie is dit jaar, in de eerste twee races, een zwak punt voor me geweest”, geeft de Fin ook toe. “Vooral wat betreft het aan de praat krijgen van de banden.” Mercedes en Bottas hebben daar echter hard aan gewerkt. “Het is fijn dat ons harde werk zich nu uitbetaalt.”

Lees ook: Bottas houdt Hamilton met minimale marge van honderdste pole af, Verstappen derde

“Het voelt ook lekker, op pole staan. Het was een fijne kwalificatie”, blikt Bottas terug op de zaterdagmiddag in Portugal. Mercedes koos er daarbij voor aan het eind van Q3, de laatste kwalificatie-heat, na een eerdere run op softs op mediums over te stappen. “Voor ons gaat het op de zachte banden maar zo-zo. Op mediums lijken we het beter te doen.”

“We deden dit vorig jaar ook, maar ik denk dat er op het eind wat meer wind stond en we kregen de mediums niet helemaal op temperatuur.” Bottas start de race zondag, net als teamgenoot Lewis Hamilton en nummer drie Max Verstappen, wel op de mediums. Dat is mogelijk een voordeel voor Mercedes, dat in Q2 op deze banden liefst een halve seconde sneller was dan de rest.

Voordeel voor Mercedes?

“Dit geeft ons kansen voor de race”, weet de polesitter, met Mercedes dat dit jaar sowieso minder last lijkt te hebben van bandenslijtage dan Red Bull en tevens sterker oogt op harder schoeisel. “We kunnen de eerste stint zo zolang maken als we willen”, denkt hij zelfs. “Zaak wordt nu dat we ons concentreren op een goede start, en dan weet je wel wat daarna het doel is”, doet Bottas zijn strijdplan voor de Grand Prix van Portugal uit de doeken.

Lees ook: Bottas wil incident met Russell achter zich laten: ‘Is voor mij klaar, voor hem vast ook’