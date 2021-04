Valtteri Bottas wil het incident met George Russell bij de Grand Prix van Emilia-Romagna achter zich laten. De twee konden het na de race niet goed met elkaar vinden en, zo vertelt Bottas, hebben elkaar sindsdien ook niet meer gesproken. Toch voelt het voor Bottas als een gesloten boek: “Voor mij is het klaar, en dat is voor hem vast ook zo.”

Bottas ziet in ronde 31 van de Grand Prix van Emilia-Romagna de Williams van Russell in de spiegels. Russell probeerde de Mercedes-coureur buitenom in te halen in aanloop naar de eerste bocht, maar dat loopt fout af. De Brit verliest controle over zijn bolide en knalt op volle snelheid tegen de zijkant van Bottas aan, waarna de twee op hoge snelheid de bandenstapels raken. Ze stappen beide ongedeerd uit, maar na de race lopen de gemoederen hoog op. Op de boordradio vliegen de scheldwoorden rond en Russell houdt zich niet in bij de interviews na de race.

De schade aan de Mercedes van Bottas na de crash met Russell was enorm. Foto: Motorsport Images

Bottas heeft Russell nog niet gesproken sinds de crash, maar de Fin wil het hoofdstuk afsluiten. “Ik heb wel zijn post op sociale media gelezen”, vertelt hij in aanloop naar de Grand Prix van Portugal. “We hebben elkaar niet gesproken, maar voor mij is het klaar, en dat is voor hem vast ook zo. George heeft zijn excuses gemaakt en het is tijd om het achter ons te laten.”

Op de baan presteert Bottas dit seizoen nog niet zo goed. In Bahrein kon hij het tempo van teamgenoot Lewis Hamilton en Max Verstappen niet bijbenen en werd derde, terwijl hij dus in de tweede race in Imola uitviel. Hamilton leidt momenteel het kampioenschap met 44 punten, terwijl Bottas na twee races al tegen een achterstand aankijkt van 28 punten.

Volgens Bottas zijn er geen afspraken binnen Mercedes over wanneer hij Hamilton eventueel moet helpen als ‘wingman’. Niet wat betreft een aantal punten achterstand, althans. “We zitten ook pas bij race drie, het jaar is nog lang”, zegt Bottas. “Ik sta nu achter en wil het gat graag verkleinen. Mijn doel voor dit jaar is ook duidelijk voor me”, doelt hij op de titel.