George Russell heeft na afloop van de Grand Prix van Emilia-Romagna een gesprek gehad met Mercedes-teambaas Toto Wolff over de crash met ‘soort van teamgenoot’ Valtteri Bottas. Logischerwijs geeft de Brit geen details vrij van dat gesprek, wel verzekert hij dat het vooral een constructief gesprek was: “Het heeft onze relatie niet geschaad.”

Na 31 ronden op het circuit van Imola ging het fout tussen Russell en Bottas. De Williams-coureur wilde de Fin buitenom inhalen in aanloop naar bocht 1, maar verloor daarbij controle over het stuur en knalde op volle snelheid tegen de zijkant van de Mercedes aan. De crash betekende het einde van de race van beide coureurs, maar de emoties liepen hoog op. Russell wilde verhaal halen bij Bottas, die hem de middelvinger gaf. Na afloop van de race hield Russell zich ook niet in voor de camera’s, met wat spraakmakende citaten tot gevolg. Terugkijkend op dat weekend voelt hij dan ook weinig trots.

De beschadigde Mercedes van Bottas na de zware crash op het circuit van Imola. Foto: Motorsport Images

“Het incident is één ding, dat is gewoon racen”, vertelt Russell, gevraagd naar het incident. “Wat ik daarna zei, dat was ik niet. Op het moment zelf was ik emotioneel. Dat leidde ook tot een aantal andere dingen na de race zelf”, benadrukt Russell dat hij niet trots is op wat hij toen zei en deed. “Ik wil graag een voorbeeld zijn. Dat was ik toen niet.”

De Mercedes-junior heeft na afloop ook met Mercedes-teambaas Toto Wolff gesproken. “Dat waren goede gesprekken. Ik hou voor mezelf wat er is gezegd, maar het heeft onze relatie zeker niet geschaad, die is nog heel sterk en goed.”

“Het is belangrijk dat je als coureur weet dat je niet crasht met je teamgenoot”, vervolgt hij. “Zonder de steun van Mercedes was ik hier niet geweest. Valtteri en Lewis zijn een soort van teamgenoten van mij. Ik ben het ermee eens dat ik niet met ze moet botsen, maar dat is als je wil in halen natuurlijk nooit het doel. De emoties liepen hoog op. Ik had het toen misschien verkeerd ingeschat en we liepen misschien wel punten mis.”

Een dag na de race plaatste Russell een verklaring op zijn sociale media, waarin hij zich verontschuldigde voor zijn gedrag. “Voor mij was het belangrijk om die verklaring te plaatsen, want dat was gewoon niet wie ik ben. Op de baan is één, hoe je je naast de baan gedraagt is een heel andere zaak”, besluit de Williams-coureur.