De Formule 1 zet al enkele jaren sterk in op sociale media en ook coureurs zijn erg actief op de sociale platformen. Hoewel social media zeker ook voordelen heeft, zijn er ook heel wel nadelen aan verbonden. George Russell omschrijft de sociale media als ‘gevaarlijk’. “Iedereen toont er enkele het beste van zichzelf.”

Russell gebruikte de sociale media afgelopen week nog om zijn excuses aan te bieden voor zijn uitspraken en gedrag na zijn crash met Valtteri Bottas in Imola. In gesprek met RaceFans geeft de 23-jarige Brit toe dat hij hulp krijgt bij het beheren van zijn profielen op de online platformen, al benadrukt hij dat alles ‘authentiek’ is.

“Natuurlijk heb ik iemand die me helpt met het beheren van mijn accounts”, vertelt Russell. “Maar alle berichten en alle foto’s zijn door mij goedgekeurd. Ofwel zijn ze door mij gemaakt, ofwel keur ik ze goed. Dat is het zo’n beetje.”

Hoewel Russell Instagram en Twitter afgelopen week nog gebruikte om zijn verontschuldigen aan te bieden na het incident met Bottas, is de Brit niet erg actief op sociale media. “Ik probeer het te vermijden” geeft hij toe.

“Sociale media in een gevaarlijke omgeving voor ons allemaal, omdat iedereen er enkel het best van zichzelf toont. Het kan erg demotiverend zijn voor veel mensen als je al die mensen ziet, die een ongelooflijk leven lijken te leiden. Of mensen die ongelooflijk fit lijken te zijn, er goed uitzien of wat het ook mag zijn, en het gewoon allemaal voor elkaar lijken te hebben”, legt Russell de gevaren uit.

“Maar je ziet alleen de beste vijf procent van alles. Ik ben er zelf ook schuldig aan. Als iemand honderd foto’s van me maakt, kies ik niet de slechtste, maar de beste. En zo laat je geen waarheidsgetrouw beeld zien”, aldus de Williams-coureur.

