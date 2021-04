George Russell kreeg in Imola de kans te strijden met een Mercedes, het team waarvoor hij in de nabije toekomst verwacht wordt te rijden. Vorig jaar verving de Brit Lewis Hamilton in Sakhir bij datzelfde team. Dat strijden om overwinningen in de Formule 1 psychologisch een grote impact heeft, is de voornaamste les die Russell leerde tijdens die invalbeurt.

Rijden voor Williams of rijden voor Mercedes, het is een groot verschil op de baan, maar ook ernaast. Dat leerde George Russell tijdens zijn invalbeurt bij het Duitse team tijdens de Grand Prix van Sakhir afgelopen jaar. Dat vertelt de Brit in gesprek met RaceFans.

“De vreugde van het succes is groter en de teleurstelling nog groter, veel dieper. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste wat ik ervan heb onthouden”, zegt Russell in gesprek met het Britse medium. Bij Williams is de impact van zijn prestaties kleiner, zo oordeelt de 23-jarige Brit. “Als ik wat trager ben, dan valt dat niet op. Als ik een goed resultaat neerzet, springt dat er niet zo uit.”

Bij een topteam kan een halve tiende een wereld van verschil betekenen. “Tijdens de Grand Prix van Sakhir bijvoorbeeld, als ik een halve tiende sneller was geweest (tijdens de kwalificatie, red.), zou dat betekend hebben dat ik op polepositie stond en mijn gevoel op zaterdagavond totaal anders zou zijn geweest dan nu het geval was.”

En zo hoort het ook, volgens Russell, al heeft dat natuurlijk ook psychologisch een invloed. “Dat is waar sport en de Formule 1 om zouden moeten draaien. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat het psychologisch niet makkelijker wordt om vooraan te vechten, het wordt juist moeilijker”, aldus de Williams-coureur.

