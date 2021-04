De crash tussen Valtteri Bottas en George Russell zou de ontwikkelingsrace tussen Mercedes en Red Bull wel eens kunnen beïnvloeden. Dat denkt Toto Wolff. Door het budgetplafond dat sinds dit seizoen geldt in de Formule 1 betekent de crash van Bottas namelijk dat Mercedes de komende maanden minder updates kan doen aan de W12. “Een auto compleet afschrijven is exact waarvoor we vreesden.”

Het verhaal is ondertussen welbekend. In ronde 31 van de GP van Emilia Romagna crashen Valtteri Bottas en George Russell aan hoge snelheid aan het einde van het rechte stuk. De schade loopt op tot enkele miljoenen euro’s. Beide auto’s lijken klaar voor de sloop en Bottas en Russell wijzen elkaar als schuldige aan. Twee dagen na het incident trekt Russell het boetekleed aan en biedt hij zijn excuses aan aan de Fin.

“Deze hele situatie is helemaal niet fijn voor ons”, vertelt Toto Wolff na de race. “Het was een grote crash en onze auto is bijna helemaal afgeschreven. In tijden van de budget cap is dat natuurlijk niet wat we nodig hebben. Hierdoor zullen we minder upgrades kunnen doen”, stelt de Mercedes-teambaas. De Duitse renstal moet een gedeelte van het gelimiteerde budget namelijk gebruiken om Bottas’ W12 te herstellen of te vervangen in plaats van te investeren in upgrades.

Daarnaast kunnen de kosten door de crash ook de ontwikkeling van de 2022-auto beïnvloeden, bevestigt Wolff. “We zitten namelijk erg krap qua budget door de cost cap. Een auto compleet afschrijven is exact waarvoor we vreesden”, geeft Wolff toe. “In dit geval is de auto niet compleet afgeschreven, maar toch bijna, en dat willen we natuurlijk niet”, aldus de Oostenrijker.

