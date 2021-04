Volgens Valtteri Bottas zal Mercedes dit seizoen geen enkele GP compleet kunnen domineren. De Fin verwacht zich dan ook aan een lange strijd met Red Bull. “We zien grote verschillen in prestaties van circuit tot circuit.”

De eerste races van het seizoen leverden twee duel tussen Red Bull en Mercedes op. Zowel in Bahrein als Imola was het verschil tussen beide teams zoals op zaterdag als zondag klein. Tijdens het openingsnummer veroverde Max Verstappen de polepositie maar won Lewis Hamilton. Enkele weken later in Imola waren de rollen omgekeerd. Een weekend van begin tot eind domineren zoals Mercedes de afgelopen jaren regelmatig deed, zit er niet meer in. Dat zegt Valtteri Bottas.

“Gezien onze uitgangspositie (na de wintertest, red.) denk ik dat het moeilijk wordt om dit jaar een Grand Prix te domineren”, vertelt de Fin aan F1.com. “We zien grote verschillen in prestaties gezien van circuit tot circuit. Maar ik zie niemand echt domineren dit jaar.”

Het lijkt er dus op dat we dit jaar een strijd krijgen tussen Mercedes en Red Bull. Hoewel het vanuit Mercedes steeds klinkt dat Red Bull het te kloppen team is, is Bottas ervan overtuigd dat zijn team de energiedrankfabrikant kan verslaan. “Ik geloof dat er nog meer uit de auto te halen valt. Als we de balans goed kunnen krijgen, als we de auto beter bestuurbaar kunnen maken en de balans in de bochten verbeteren door de set-up te begrijpen en te verfijnen, dan is er nog veel mogelijk.”

“We weten dat Red Bull goed is in de ontwikkeling doorheen het seizoen, dus we moeten gewoon sneller ontwikkelen dan zij”, besluit de 31-jarige Fin.

