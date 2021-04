Dertien jaar, zo lang kennen Mercedes-coureur Valtteri Bottas en -teambaas Toto Wolff elkaar al. De twee hebben een warme en sterke relatie, die begon toen ze elkaar op een koude dag in Oostenrijk ontmoetten. “Ik weet zelfs nog wat hij aan had.”

2008, was het, zo memoreert Bottas in interview met FORMULE 1 Magazine. Bottas – ‘ik was nog erg jong’ – was pas aan zijn tweede jaar in de autosport bezig. De Formule 1 was nog ver weg, al was Bottas goed op weg: hij stormde dat jaar naar titels in de Europese én Noord-Europese Formule Renault.

Wolff was in 2008 vooral nog zakenman – zij het ook een hobbycoureur die zijn droom van een professionele carrière al lang had opgegeven, maar nog wel een passie voor autosport had. Zo was hij met HWA actief in de sport, waaronder de DTM, en stond jonge coureurs bij.

T-Shirt

Een van die jonge coureurs stond in 2008 dus ineens voor zijn neus, met Wolff die zich jaren later herinnerde dat het indruk op hem maakte dat Bottas ondanks de kou in een T-shirt was verschenen. Maar ja, een Fin hè. Bottas: “Ik weet dat zelf ook nog wel, ja. Ik ging toen in Oostenrijk bij Toto langs op kantoor.”

“Ik weet ook nog wat hij aan had hoor: een gele hoodie”, lacht Bottas. “We hadden een goed gesprek, ondanks dat ik nog heel jong was.” Van het een kwam het ander, de relatie met Wolff is sindsdien gegroeid. “Toto was een belangrijk deel van mijn management”, vertelt Bottas. “Zo leer je elkaar kennen en word je vrienden.”

2012, toen Bottas testrijder was bij Williams en Wolff aandeelhouder van het team. Foto: Motorsport Images.

Vertrouwen

Wolff legde zijn rol als manager van Bottas echter officieel neer toen de Fin, inmiddels Formule 1-coureur, in 2017 naar Mercedes kwam, waar Wolff inmiddels aandeelhouder en teambaas was. “Sinds ik bij Mercedes zit, is Toto mijn baas en hebben we een wat andere relatie.”

“Tegelijkertijd praten we echter ook nog over hele normale dingen”, vertelt Bottas. Wat dat dan zijn? “Je weet wel, zaken als sport, films en koken.” Dertien jaar na die eerste ontmoeting, is de band nog steeds sterk. “Toto is iemand die ik kan vertrouwen”, klinkt het zonder twijfel.

