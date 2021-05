Fernando Alonso moest het in Portugal voor het tweede raceweekend op rij afleggen tegen Alpine-teamgenoot Esteban Ocon. Waar Ocon Q3 haalde en zich als negende kwalificeerde, start Alonso zondagmiddag als dertiende.

Tot aan de kwalificatie was Alonso naar eigen zeggen juist aan een goed weekend bezig in Portugal, maar: “Ik verloor helaas grip in de kwalificatie. Vergeleken met de derde training, waren we relatief gezien ook trager. Zeker gezien we met minder brandstof reden”, somt hij dat voor de camera van Formula1.com op in de uitzending van Ziggo Sport.

Volgens Alonso moet Alpine hier van leren, maar het verandert natuurlijk niks aan zijn startplek in Portugal. Toch is er in de ogen van de tweevoudig kampioen nog niks verloren. “De kwalificatie bepaalt alleen je startplek, de punten worden pas in de race verdeeld. Ik heb bovendien vrije bandenkeuze, dus hopelijk geeft dat ons een voordeel in de race.”

De Spanjaard loopt al het hele jaar met het gevoel rond dat hij nog niet alles heeft laten zien wat hij en Alpine in hun mars hebben. “Hopelijk kan ik zondag wat meer laten zien”, blijft Alonso strijdlustig voor de GP van Portugal. “Het doel is natuurlijk punten pakken. We hebben daar zeker nog kans op vanaf deze startplek en met onze vrije bandenkeuze.”

