Alonso heeft tijd nodig voor de laatste details: ‘Mijn positie bij pitstop was ook niet goed’

Alonso was na afloop in eerste instantie nog ietwat emotioneel over zijn terugkeer: “Het was fijn om weer te racen, fijn om weer de adrenaline te voelen op de startgrid, het volkslied te horen… Al deze procedures waren vandaag erg emotioneel voor mij.” Maar al snel weet de tweevoudig wereldkampioen ook wat er allemaal beter kan en moet.

“Ik was nog niet 100 procent, het was leuk en we hadden een paar goede gevechten. Sommigen eindigden goed, andere niet en we werden we uiteindelijk ingehaald. Ik moet nog meer snelheid in mezelf zien te vinden, meer zelfvertrouwen. Ik moet meer uit de auto halen, uit de remmen en ook beter starten. Het was zeker niet slecht maar er is nog veel ruimte voor verbetering.”

Daarmee doelt Alonso ook op zijn stops, die waren ook niet naar de zin en dat lag aan hemzelf, vond hij. “Ik denk dat de monteurs het geweldig hebben gedaan maar mijn positie bij de tweede stop was niet goed. Dat zijn van die kleine foutjes die ik tijdens het testen en de eerste race heb gemaakt. Ik hoop dat ik in race drie of vier beter ga presteren.”