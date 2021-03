‘Mercedes heeft de race niet gewonnen, Red Bull heeft hem verloren’

Red Bull is sterker dan Mercedes, had voldoende mogelijkheden om het af te maken maar heeft de Grand Prix van Bahrein vooral door eigen toedoen verloren, schrijft oud F1-coureur Sergej Sirotkin in zijn eerste column voor FORMULE 1 Magazine. “Maar het was gelukkig wel een mooi gevecht tussen twee teams, het hele weekend. Dat was erg tof om te zien en biedt hoop voor dit seizoen.”

Het was duidelijk dat de undercut op dit circuit een krachtig wapen is. De baan vraagt veel van de banden en op vers rubber kun je een groot verschil maken, dat was een prima call van Mercedes. Red Bull was wat pure snelheid de bovenliggende partij en dit was voor Mercedes de enige manier om in het gevecht te komen. Aan de andere kant, Red Bull wist dat ze sneller waren en misschien hadden ze hun leiding beter kunnen consolideren en daarmee de banden beter te managen. Red Bull was zich bewust van het gevaar van de undercut, hadden ze het zelf niet kunnen doen? Of misschien sneller kunnen reageren?

Dan had Verstappen wellicht meer tijd gehad om de achterstand goed te maken. Al snap ik dat je als team in zo’n situatie er voor kiest om volledig het tegenovergestelde te doen en hopen dat de langere eerste stint je aan het einde helpt met de banden. Het was niet zo dat er maar één formule was voor Red Bull om te winnen, er waren meerdere maar dit was wel een moeilijke variant. Verstappen en Red Bull hadden de kans om te winnen maar ze hebben het nagelaten. Ook na de eerste undercut hadden ze nog kunnen winnen maar manoevreerden ze zich weer in een lastige positie. Hamilton reed wel echt op een heel hoog niveau, echt mega onder druk.

Nu weet een coureur dat hij zonder consequenties te hard de bocht in kan gaan

Wat betreft de discussie rondom de track limits, ik geef de voorkeur aan een regel die duidelijk is, zwart/wit. Het liefst nog met een fysieke barriére zodat je niet wijd kán gaan. In de huidige situatie weet een coureur dat als hij te hard de bocht ingaat bij een inhaalmanoeuvre, het geen consequenties heeft. Het is voor een coureur beter om duidelijk van te voren te weten wat je kan doen en wat niet. Het is in dit geval wel apart dat als je alleen bent, je buiten de baan mag maar bij inhaalmanoeuvres niet. Het karakter van de bocht helpt het ook in de hand, op drie-kwart loopt het licht af, beetje off-camber. Als je dan al in de beweging naar buiten gaat, glijd je verder naar buiten.

Jammer genoeg zagen we dat Valtteri Bottas zich niet echt kon mengen in het gevecht om de zege, in de kwalificatie ook al niet. In de openingsfase reden Verstappen en Hamilton weg terwijl hij nog in een snellere auto aan het vechten was met de mannen achter hem. Het zou voor het kampioenschap mooi zijn als we meer dan twee coureurs hebben die knokken, dat geldt ook voor Red Bull natuurlijk. Zij willen ook dat Sergio Perez zich in de strijd kan mengen.

Mercedes heeft een scherpe Valtteri Bottas hard nodig

Mercedes heeft in dit gevecht een scherpe Valtteri Bottas nodig, elk weekend. Dat zal extra druk voor hem meebrengen maar het is ook een kans voor Bottas om misschien wel zijn beste seizoen te draaien. Kijkende naar afgelopen weekend, lijkt hij in ieder geval verder achter Hamilton te zitten, misschien speelt ook mee dat de Mercedes moeilijker te rijden is dan vorig jaar.

Het was in ieder geval een echt gevecht tussen twee teams en twee coureurs, vanaf het begin van het weekend. Je kon meteen zien dat dit geen Mercedes-weekend zou worden zoals we vaak hebben gezien, echt heel cool. Voor de fans is het ook belangrijk dat de verschillen niet heel groot lijken te zijn, Red Bull is nu sneller maar niet per se oppermachtig. Het wordt interessant om te zien hoe de teams reageren, hoeveel willen ze nog doorontwikkelen voordat de focus definitief wordt verlegd op 2022.

