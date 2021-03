Rondje buitenlandse media: ‘Hamilton is nog steeds nummer 1, maar heeft een serieuze rivaal in 2021’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de zenuwslopende openingsrace van het nieuwe seizoen hebben de internationale media vooral aandacht voor ‘koning’ Hamilton en kroonprins Verstappen.

“Hamilton is nog steeds nummer 1, maar heeft een serieuze rivaal in 2021”, kopt het Spaanse Marca. De krant lijkt opgetogen dat Hamilton eindelijk weer een uitdaging heeft gevonden sinds het vertrek van Nico Rosberg na het seizoen van 2016. De wereldkampioen werd in 2017 kampioen met ‘slechts’ 46 punten verschil over Sebastian Vettel. “Sindsdien eindigde Hamilton als beste van het rijderskampioenschap met een verschil van 88 punten in 2018, 87 punten in 2019 en 124 punten in 2020.”

Gazetto dello Sport is voornamelijk onder de indruk van de knappe prestatie van Hamilton: “Na een heel weekend in de schaduw van Verstappen neemt Hamilton op het beslissende moment de teugels van de race over en bevestigt opnieuw zijn kracht.” De Italiaans krant noemt Hamiltons boardradio (“Laat het maar aan mij over”), een toonbeeld van zijn grootsheid en beloont de Engelsman met een 10.

De Italianen hebben duidelijk genoten van de enerverende race, want ze strooien met hoge cijfers. Ook Corriere della Sera, die Hamilton voor zijn prestaties zelfs tot ‘koning’ verheffen. Zo krijgen Sergio Perez en Lewis Hamilton allebei een 9.5. Verstappen moet het doen met een ‘onderdanige’ 8.5, terwijl Ferrari’s Charles Leclerc en Alpines Fernando Alonso beiden een 8 krijgen. Wel is de krant het met Marca eens dat Red Bull duidelijk stappen heeft gezet en Verstappen en Perez op de baan hebben bewezen dit jaar de snelste auto te hebben.

De Engelse kranten schrijven natuurlijk vol lof over de sterke Lewis Hamilton, die volgens The Sun het feestje van Verstappen verpestte. Daar wordt gesproken van een “verrukkelijke climax”. Ook de Daily Mail is fan van Hamilton. “Het was een briljante rit van de Brit in een iets langzamere auto, een geval van een man die boven machine uitsteeg” en “een tactische race leek in de richting van de Red Bull-coureur te vallen, alleen voor Hamilton om een ​​van de grootste defensieve prestaties van zijn leven te produceren”, schreven ze zoal. Het dagblad spreekt van een perfecte start voor Lewis’ zoektocht naar een achtste wereldtitel.

Het Franse l’Equipe is de vreemde eend in de bijt door weinig aandacht te besteden aan de rivaliteit van Verstappen en Hamilton. In plaats daarvan kiest de krant voor “Halfslachtige wereldkampioenen” als titel. “Van de vier wereldkampioenen in de race schitterde alleen Hamilton weer. Alonso, Vettel en Räikkönen beleefden een veel discretere zondag”, schrijft de sportkrant, die duidelijk meer verwachtingen had van de terugkeer van Fernando Alonso bij het Franse team Alpine.