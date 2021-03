Video: Tsunoda maakt indruk met inhaalacties, teleurgesteld ondanks punten bij F1-debuut

Yuki Tsunoda is erin geslaagd meteen punten te scoren tijdens zijn debuutrace in de Formule 1. Bovendien maakte de Japanner indruk met zijn inhaalacties, onder meer op Lance Stroll in de slotronde van de race. “Ik zette die inhaalactie heel laat in, maar als ik het niet had geprobeerd, dan had ik de hele nacht niet kunnen slapen.”

Yuki Tsunoda reed in zijn eerste Formule 1-race van P13 naar P9 en veroverde zo ook meteen zijn eerste punten. Ondanks een geslaagd debuut is de 20-jarige Japanner niet helemaal tevreden. “Ik ben blij, maar ook een beetje teleurgesteld omdat ik in de eerste ronde te veel posities verloor”, vertelt hij aan met RaceFans.

“Het duurde vervolgens even voordat ik die posities weer had goedgemaakt, maar verder ging het prima”, gaat Tsunoda verder. “Ik ben blij dat ik punten heb kunnen scoren voor het team in mijn eerste race. Ik heb ook erg veel dingen geleerd tijdens de wedstrijd, dus de volgende keer in Imola zal het nog beter gaan.”

Bij het ingaan van de laatste ronde reed de Japanner op P10, maar met een gewaagd uitremmanoeuvre in bocht 1 wist hij alsnog voorbij Lance Stroll te gaan. “Ik zette die inhaalactie heel laat in”, geeft de AlphaTauri-coureur toe, “maar als ik het niet had geprobeerd, dan had ik de hele nacht niet kunnen slapen.” Bekijk Tsunoda’s inhaalacties op Alonso en Stroll hier:

