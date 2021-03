Leclerc (P4) geniet van verbeterde Ferrari: ‘Voelt goed weer zo hoog te staan’

Charles Leclerc had tot nu toe een gemixte weekend, maar in de kwalificatie was de Monegask weer hoog op de tijdenlijst terug te vinden. De Monegask zal de Grand Prix van Bahrein vanaf de vierde plaats starten en is blij met het resultaat, maar met name met de duidelijk verbeterde Ferrari: “Het is makkelijker te besturen.”

Ferrari kende een lastig 2020 en moest deze winter wel enorme stappen zetten om weer terug te keren aan de top. Het Italiaanse team stond er bij de vrije trainingen al goed bij en trok die lijn door tot de kwalificatie, waar Leclerc met de vierde tijd beter presteerde dan nieuwe teamgenoot Carlos Sainz, die de achtste tijd noteerde.

“Ik weet niet hoe het er van buitenaf zag, maar ik ben het hele weekend al aan het worstelen”, vertelt Leclerc tegen Sky Sports F1. “Ik wist van mezelf dat ik wel een snelle ronde kon zetten. Ik ben erg blij met mijn ronde in Q3.”

Betere auto

Kwalificatie is één, de race is twee. Toch heeft Leclerc het vertrouwen dat het team goede punten kan scoren in Bahrein, al viel hem wel een nieuwe concurrent op. “Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van Alpha Tauri. Het zal lastig worden, ook omdat zij op de mediums starten.” Over een podium durft de Monegask nog niet te dromen. “De top drie is realistisch gezien niet mogelijk voor nu.”

De tevredenheid heerst in ieder geval bij Leclerc, die vooral trots is op het team en de stappen die het heeft gezet. “We hebben een veel betere auto. Het is makkelijker te besturen en we hebben meer vermogen. We hebben een significante stap gezet. We mogen erg tevreden zijn. Het is pas de eerste kwalificatie dus we moeten niet te overmoedig worden, maar het voelt goed om weer zo hoog bovenaan te staan”, besluit de Ferrari-coureur.