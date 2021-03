Vettel baalt van gele vlag en P18: ‘Had maar anderhalf rondje’

Een gele vlag aan het eind van Q1 betekende het einde van de kwalificatie voor Sebastian Vettel, die zichzelf zo op de achttiende plek terugvindt op de tijdenlijst. “We hadden op een betere start gehoopt.”

Vettel, Aston Martins grote aanwinst voor 2021, draait daar niet omheen na een lastige sessie waarin het team achteraf gezien misschien niet tot het laatste moment had moeten wachten om hem zijn laatste Q1-rondje te laten doen. “Daar hadden we wellicht beter op moeten letten, maar ja, achteraf heeft iedereen de wijsheid in pacht”, erkent hij tegenover het Duitse Sky Sports.

“We werden vandaag zo kind van de rekening, het is niet anders”, vervolgt de viervoudig wereldkampioen, die nu ook op een lastige zondag rekent. “We staan immers ver bij de punten vandaan”, kijkt hij naar de toptien. Vettel hoopt misschien qua strategie wat te kunnen doen, maar prijst zich in elk geval gelukkig dat de auto beter aanvoelt dan tijdens de wintertest.

Aan het Britse Sky Sports F1 vertelt hij nog dat de AMR21 ‘zeker het potentieel had’ hem aan een betere gridplek te helpen. “Helaas ging bij het ingaan van mijn laatste rondje echter de gele vlag uit.”

Balen, want verder had hij dus wel een goed gevoel. “Ik leer de auto beter kennen. De kwalificatie was in die zin wel positief. Althans, niet te positief”, corrigeert hij zichzelf, “want ik had maar anderhalf rondje. We hebben wel nog veel werk te doen en hadden op een betere start gehoopt”, geeft Vettel toe.

