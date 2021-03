Vettel het minst productief: ‘Hoeveel rondjes we tekortkomen? Geen idee, honderd?’

Sebastian Vettel reed tijdens de wintertest de minste rondjes van alle vaste coureurs en had er graag ‘honderd meer’ afgevinkt. Geen ideale voorbereiding voor Aston Martins nieuwkomer, al blijf hij positief: “Tien jaar geleden was ik hier van in paniek geraakt, maar daar heeft niemand wat aan.”

Een eerlijke ontboezeming van de in zijn jongere jaren als heetgebakerd bekendstaande Vettel, die zich – inmiddels 33 – de laatste jaren steeds meer als een grand old man van de Formule 1 opwerpt. En in dat opzicht past hij misschien ook wel perfect bij Aston Martin.

“We hadden meer rondjes op het programma staan dan we uiteindelijk hebben gedaan”, erkent Vettel in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. Aston Martin was het op één na minst productieve team, met alleen Mercedes dat minder reed.

Het gebrek aan kilometers maakt het volgens Vettel lastig te zeggen waar Aston Martin staat, terwijl het ook het wennen aan zijn nieuwe team niet makkelijker heeft gemaakt. “De auto is anders dan ik gewend ben, de motor, de mensen, de manier van werken… Het zijn allemaal kleine dingen die optellen.”

(tekst loopt door onder de foto)



Gevraagd hoe ver hij achterligt op het gedroomde testscenario, moet Vettel even nadenken. “Honderd rondjes? Geen idee. Ik had gewoon graag meer willen rijden. Al was de zondag wel een drukke dag, heb ik de tijd op de baan voor mijn gevoel goed gebruikt.”

“Oké, anderhalf uur voor het eind van de middagsessie was er een probleem en was het klaar, daarvoor was het een goede dag”, wil Vettel er ook weer niet te zwaar aan tillen. “Ik denk dat mijn teamgenoot Lance Stroll ook graag honderd rondjes meer had gedaan. Het is wat het is, geen big deal.”

“Tien jaar geleden was ik hier waarschijnlijk van in paniek geraakt”, erkent Vettel, maar hij is geen 23 meer, maar 33. “Aan paniek heeft bovendien ook niemand iets.” En daarbij, met slechts anderhalve testdag per coureur, kun je volgens Vettel ‘sowieso niet alles leren’.

“Wie na anderhalve dag zegt dat ie net zo snel is en de auto net zo goed kent als vorig jaar na zeventien races, dat kan gewoon niet”, lacht Vettel. Zelf denkt hij een race of vijf nodig te hebben om aan alles bij Aston Martin te wennen. Tijd zat dus alsnog, grapt hij, met dit seizoen liefst 23 races op het programma.