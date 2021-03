WT Dag 3: Verstappen sluit wintertest als snelste af, problemen bij Aston Martin

Max Verstappen heeft de laatste dag van de wintertest op het Bahrein International Circuit als snelste afgesloten. De Nederlander tekende voor 64 rondjes en bleek in het laatste uurtje uiteindelijk een tiende sneller dan debutant Yuki Tsunoda.

Na twee dagen verstoppertje spelen is het laatste uur van de laatste testdag traditioneel het moment om een beetje de spierballen te rollen. De omstandigheden zijn bij de invallende duisternis in Bahrein hetzelfde als bij de kwalificatie over twee weken.

Het waren vooral rookie Yuki Tsunoda en Max Verstappen die de tanden lieten zien en in de laatste 90 minuten voor vermaak zorgden. Een prijs is het niet, het zegt verder niets want het is testen maar de Nederlander trok aan het langste eind: zijn 1.28.960 op een compound harder was 93 duizendsten sneller dan de Japanner. Ter vergelijking: met deze tijd was Verstappen vorig jaar 11e in de kwalificatie geweest.

Kampioen Lewis Hamilton deed wel een aantal pogingen om zijn Mercedes aan te sporen maar zonder veel resultaat, kijkend naar de klok althans. Uiteindelijk sloot hij mede door een spin de dag als vijfde af achter Sainz en Räikkönen. De Fin tekende voor liefst 166 rondjes vandaag, hij was samen met George Russell het meest productief. De Brit kwam op zijn enige testdag tot 158 omlopen en klokte de zesde tijd.

Sainz en Räikkönen hadden nog een incident aan het eind van de sessie, Sainz leek met een snel rondje bezig te zijn toen hij door The Iceman opgehouden werd. De twee raakten elkaar licht en bleven nog even doorknokken in de bochten die volgden.

Opvallend was de malaise bij Aston Martin, vooral Sebastian Vettel was daar net als gisteren het slachtoffer van. Vandaag was het een hydraulisch probleem waardoor de Duitser maar 56 rondjes kon voltooien, in totaal reed Vettel slechts 117 rondjes dit weekend. Zoals gezegd, het laatste uur van vandaag was het meest interessant. De rest van de sessies werd gevuld met het afwerken van trainingsprogramma’s, over twee weken wordt duidelijk wat het allemaal waard is geweest.