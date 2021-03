Verstappen ook gevaccineerd, maar niet in Bahrein

Van het aanbod van de Bahreinse overheid aan de complete Formule 1-gemeenschap om zich er te laten vaccineren, heeft Max Verstappen geen gebruik gemaakt. Maar hij heeft zich in Europa inmiddels uit voorzorg wel laten inenten tegen COVID-19, zo zei hij in een mediasessie met de Nederlandse pers.

Topman Helmut Marko kwam vorig jaar na de uitbraak van het coronavirus met het idee Verstappen en de andere Red Bull-coureurs ‘bewust’ te laten besmetten om immuniteit te verkrijgen. De rechterhand van eigenaar Dietrich Mateschitz kreeg daarvoor weinig handen op elkaar, het plan werd volgens hem ‘niet positief ontvangen’ en derhalve snel afgeschoten.

Een jaar later is een groot gedeelte van de Formule 1-gemeenschap, die tweewekelijks met honderden tegelijk de wereld overtrekt, ingeënt tegen het virus. Alpha Tauri’s teambaas Franz Tost bekende zaterdag dat al het personeel gebruikt heeft gemaakt van het aanbod van de Bahreinse regering. Bij Ferrari, een andere renstal uit het zwaar door corona getroffen Italië, heeft negentig procent een prik in de woestijn gehaald. Daaronder ook Carlos Sainz, een van de twee coureurs. “Uiteindelijk moet iedereen hem krijgen. En omdat we op reis zijn is het ook beter voor de mensen met wie we allemaal in contact komen”, aldus Verstappen vanochtend.

Volgens een arts in het King Hamad Hospital, waar de vaccinaties in Bahrein worden toegediend, is er gretig gebruik gemaakt van het aanbod. Afgelopen week werd er daarnaast op het circuit van maandag tot en met woensdag dagelijks twaalf uur gevaccineerd. Ook in het King Hamad Hospital was het donderdag een drukte van belang met Formule 1-personeel dat een eerste prik kwam ophalen. De tweede wordt over twee weken gezet, als het raceseizoen in Bahrein start.

Rechtenhouder FOM liet eerder al weten voor hun personeel geen gebruik te zullen maken van het vaccinatieaanbod. Overigens is het niet zo dat de Formule 1-gemeenschap een voorkeursbehandeling krijgt boven de eigen bevolking: er zijn in Bahrein meer dan voldoende vaccins beschikbaar.