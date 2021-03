Verstappen verovert pole voor GP Bahrein met Mercedesachtige marge

De toon voor het nieuwe Formule 1-seizoen is gezet: Max Verstappen heeft met een 1:28.997 de poleposition voor de Grand Prix van Bahrein op dominante wijze op zijn naam gezet. Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de tweede tijd, maar moest daarbij maar liefst 0.388 seconde toegeven op de Nederlander. Het was een ongekend spannende kwalificatie, waar Valtteri Bottas de derde tijd noteerde maar met name daarachter de strijd tot het einde zeer close was.

Met de start van het nieuwe seizoen is de eerste kwalificatie altijd een belangrijk meetpunt: wie staat er het beste voor en wie moet er nog flink aan de slag? Waar de teams tijdens de testdagen en vrije trainingen nog terughoudend zijn met het tonen van hun snelheid, gaan in de kwalificatie alle remmen los.

In Q1 worden de verhoudingen achteraan duidelijk, en dat is niet gunstig voor Haas. Het Amerikaanse team, dat zich met Mick Schumacher en Nikita Mazepin aan twee rookies waagt, kent een zware avond in Bahrein en zal de race vanaf de laatste startrij aanvangen. Voor Sebastian Vettel en Esteban Ocon is het een kwalificatie om te vergeten: Vettel strandt in Q1 op de achttiende plaats terwijl Ocon Q2 op slechts een tiende mist.

Spannende strijd

In het middenveld zijn de verschillen uitermate klein en dat levert ook een interessante Q2 op. Verschillende teams wagen zich aan de mediumband, maar dat resulteert in een drama voor Sergio Pérez, die elfde wordt, en Yuki Tsunoda, die in Q1 nog tweede stond.

Na de eerste runs in Q3 wordt duidelijk dat het een spannende strijd wordt voor die felbegeerde poleposition. Verstappen staat dan bovenaan met een 1:29.526, maar Lewis Hamilton komt dan slechts 0.023 seconde tekort op de tijd van de Nederlander. In de tweede en laatste runs geeft een blik naar de minisectoren de nodige stress: meerdere paarse vlakken, maar verdeeld over verschillende coureurs. Uiteindelijk springt Hamilton voor korte tijd naar P1, maar die wordt dan met bijna vier tienden weer afgepakt door Verstappen die de eerste poleposition van het seizoen op zijn naam zet.

Valtteri Bottas zal de Grand Prix vanaf de derde plaats aanvangen, terwijl Charles Leclerc en Pierre Gasly zeer tevreden zullen zijn met de vierde en vijfde plaats. McLaren mag ook spreken van een goede kwalificatie: Daniel Ricciardo en Lando Norris zijn morgen op de zesde en zevende plaats terug te vinden, gevolgd door Carlos Sainz, Fernando Alonso en Lance Stroll.

Stewards

De resultaten zijn onder voorbehoud: de stewards onderzoeken nu nog een aantal coureurs die mogelijk hun rondetijd hadden verbeterd in Q1 terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid voor de gespinde Mazepin in bocht 1.

De race op het Bahrain International Circuit begint om 17:00 uur Nederlandse tijd. Let op: de zomertijd gaat in vannacht, de klok gaat een uurtje vooruit.

