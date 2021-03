Pechvogel Pérez vecht terug naar P5: ‘Ik zal er staan en aan de zijde van Max strijden’

Voor Sergio Pérez is het openingsweekend er een geworden om snel te vergeten. Op zaterdag raakte de Mexicaan niet verder dan Q2 en op zondag moest hij door technische problemen starten vanuit de pitstraat. Ondanks alle tegenslag legde Pérez in zijn eerste race voor Red Bull beslag op de vijfde plaats. “Deze auto heeft zeker potentieel.”

Sergio Pérez beleefde met een elfde plek in de kwalificatie niet de zaterdag waarop hij gehoopt had en ook op zondag ging hij mis voor de Mexicaan. Tijdens de formatieronde stopte de elektronica van zijn RB16B plots met werken. Heel even leek het erop dat zijn eerste race voor Red Bull nog voor de start ten einde kwam, maar Pérez kreeg zijn bolide alsnog aan de praat. Het euvel betekende wel dat hij vanuit de pitstraat moest starten.

Na het doven van de lichten sloot Pérez aan aan de staart van het pak, waarna hij zich met een alternatieve strategie en enkele mooie inhaalacties naar een vijfde plek wist te knokken. “Ik ben al lang blij dat we de auto weer aan de praat kregen en ik weer wat rondjes op de teller kon zetten”, reageert de Mexicaan na afloop van de race voor de camera van Ziggo Sport.

Pérez went nog steeds aan de RB16B en dus was het belangrijk om ondanks de problemen vertrouwd te raken met zijn nieuwe bolide. “Dat was het belangrijkste vandaag: kilometers maken.” Tijdens zijn gevecht door het veld constateerde Pérez alvast één ding: “Deze auto heeft zeker potentieel. Het is zonde dat Max er vandaag niet in slaagde te winnen.”

Ondanks zijn portie tegenslag verlaat Pérez Bahrein optimistisch. “Het komt wel, ik zal er staan en aan de zijde van Max strijden. Ik heb het gevoel dat we vandaag vooruitgang hebben geboekt, de racepace voelde goed. We zullen hierop moeten verderbouwen”, aldus de Mexicaan.

