Verstappen ontevreden met order op boordradio: ‘Had liever tijdstraf dan tweede op deze manier’

Max Verstappen leek in Bahrein de seizoensopener van het seizoen 2021 te kunnen winnen, maar kreeg van zijn engineer, Gianpierro Lambiase, te horen dat hij de eerste plek terug moest geven aan Lewis Hamilton na zijn inhaalactie buitenom in bocht 4. Hoe de dramatische slotfase van de zenuwslopende Grand Prix van Bahrein verliep aan de hand van de boordradio’s van Verstappen.

Na de tweede serie pitstops gaat opnieuw Lewis Hamilton aan de leiding vanwege de undercut, maar Verstappen zet dan grote stappen richting de zwarte bolide op een veel nieuwe setje van de harde band.

Met nog zeven ronden te gaan krijgt Verstappen de kans om zich te volledig concentreren op het duel met Hamilton. “Ik laat je voor nu met rust, laat het ons weten als je iets nodig hebt”, vertelt Lambiase aan zijn coureur, die later nog wel vertelt dat hij ‘modus 7’ mag gebruiken. “Dat zal je helpen”, aldus Lambiase.

“Dat was een halve seconde alleen al in de tweede sector”, spoort Lambiase Verstappen dan nog aan, als hij de 51ste ronde van de 56 ingaat. Het blijft dan opnieuw muisstil, alle focus ligt op de actie op de baan. Met nog vijf ronden te gaan komt Verstappen op DRS-afstand, maar moet dan zijn kansen afwachten tot een ronde later.

Plaats teruggeven

Verstappen waagt het dan buitenom in bocht 4 en neemt dan de leiding over. “Goed gedaan Max!”, krijgt Verstappen eerst nog te horen na zijn inhaalactie, maar na bocht 10 komt Lambiase opnieuw op de boordradio. “Laat Lewis voor nu voorbij gaan, we zullen hem weer pakken, maar laat hem nu door”, klinken de orders vanaf de Red Bull-pitmuur, waar ze het risico op een tijdstraf aan het einde van de race niet willen riskeren.

Van de kant van Verstappen blijft het dan stil tot het einde van de race, wanneer hij als tweede over de eindstreep komt. “Waarom liet je me niet gewoon doorrijden? Ik had die vijf seconden zo goed kunnen maken”, vertelt Verstappen dan aan Lambiase, doelend op de tijdstraf die hij dan hoogstwaarschijnlijk had gekregen. “Ik wil liever de zege op die manier verliezen dan op deze manier tweede worden.” Dan komt teambaas Christian Horner de situatie verduidelijken. “We kregen helaas orders van race control, maar je hebt fantastisch gereden”, aldus de Brit. Verstappen parkeert zijn Red Bull vervolgens in de pitstraat bij het bordje met de nummer twee erop.