Verstappen houdt zich in na nipte nederlaag in GP Bahrein

Max Verstappen noemde het ‘goede punten’ maar zal de tweede plek in de Grand Prix van Bahrein diep van binnen als een nederlaag zien. Hij was sneller in de race maar kwam uiteindelijk 7 tienden tekort op Lewis Hamilton.

In een bloedstollende slotfase wist hij Hamilton binnen te hengelen na een afwijkende strategie. Verstappen was er zelfs even langs maar moest de wereldkampioen op orders van het team langslaten omdat hij de tracklimits in bocht 4 had overschreden bij de manoeuvre.

“Waarom laat je me niet gaan, ik had de eventuele tijdstraf makkelijk kunnen goedmaken”, foeterde Verstappen op de radio. “Het waren directe orders van de wedstrijdleiding”, liet Red Bull-baas Christian horen. “Maar ik had hem liever zo verloren dan op deze manier tweede worden.”

Eenmaal uit de auto hield Verstappen het kort: “Dit is natuurlijk jammer. Maar we moeten blij zijn met waar we nu staan, we zijn in staat om het gevecht aan te gaan en dat is echt geweldig. Om zo het jaar te starten is mooi.” Verstappen klaagde onderweg nog over problemen met zijn gaspedaal: “Geen idee wat dat was, het was ook niet volledig opgelost dus daar moeten we naar kijken.”

Om daar met mogelijk wat inhouden frustratie aan toe te voegen: “Ik ben blij dat we ondanks dat konden finishen, we hebben vandaag goede punten gescoord. Het is uiteindelijk pas de eerste race van het seizoen. Dat we nu zo balen, is aan de andere kant ook heel goed. Vorig jaar waren we hier blij mee geweest.”