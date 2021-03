De poleposition was gisteren de bevestiging dat RB16B sterk aan het seizoen is begonnen, nu moet dat worden omgezet in winst in de Grand Prix van Bahrein. Max Verstappen neemt op de eerste startrij op tegen Lewis Hamilton en heeft Valtteri Bottas en Pierre Gasly achter zich. De start is om 17.00 uur, volg hier ons liveblog.