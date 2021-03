Leclerc: ‘Coureurs wisten dat overschrijden track limits bocht 4 niet bestraft zou worden’

Volgens Charles Leclerc waren de coureurs ervan op de hoogte dat het overschrijden van de track limits in bocht 4 tijdens de race niet bestraft zou worden. Tijdens de race ontstond verwarring over die regel nadat Lewis Hamilton alsnog gewaarschuwd werd na meerdere keren die track limits te hebben overschreden.

Het was na afloop van de race het gesprek van de dag: de track limits in bocht 4. Red Bull merkte tijdens de race op dat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ronde na ronde wijd gingen bij bocht 4. De FIA had voorafgaand aan het raceweekend in een document vastgesteld dat deze track limits tijdens de race niet gecontroleerd zouden worden, maar tijdens de race kreeg Hamilton toch plots een waarschuwing van zijn engineer om niet meer te wijd te gaan in die bocht.

Lees ook: Hamilton maakte op boordradio melding van inhaalactie Verstappen: ‘Haalde naast de baan in’

“Zij (race control, red.) zeggen dat je de volgende keer de zwart-witte waarschuwingsvlag krijgt en daarna een tijdstraf van vijf seconden”, zo kreeg de Brit te horen. Het leidde uiteindelijk tot verwarring over wat wel en wat niet was toegestaan, maar volgens Ferrari-coureur Charles Leclerc was het voor de race duidelijk hoe het zat.

“Het werd in de drivers’ briefing voor de race niet echt benoemd,” vertelt Leclerc bij de nabeschouwing van F1 op zondag, “maar na vanochtend waren we bekend met deze regel.” Op de vraag of het dus inderdaad toegestaan was om over de witte lijn te gaan zonder straf, antwoordt de Monegask stellig: “Ja.”

Lees ook: Horner heldert ‘grijs gebied’ rondom bocht 4 op: ‘Hamilton won er 2 tienden’

Het ‘grijze gebied’ werd na de race uitgelegd door Red Bull-teambaas Christian Horner, die Max Verstappen tweede zag worden. “Het was frustrerend. We zagen dat Meredes tijdens het pushen buiten de baan ging, we hebben toen om opheldering gevraagd: ‘In zo’n felle strijd, win je daar twee tienden. Mag dat?’ Mercedes is gevraagd om track limits te respecteren en dat deden ze.”