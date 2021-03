Hamilton maakte op boordradio melding van inhaalactie Verstappen: ‘Haalde naast de baan in’

Het was misschien wel het moment van de Grand Prix van Bahrein: de inhaalactie van Max Verstappen buitenom bij Lewis Hamilton in de slotfase van de race. Met die inhaalactie leek de Nederlander de zege te kunnen pakken, maar even later gaf hij deze uit voorzorg terug aan de Brit, die op de boordradio een melding maakte van die inhaalactie: “Hij haalde naast de baan in.”

Tijdens de race ontstaat er ineens een gedoe over de track limits in bocht 4. De FIA liet voorafgaand aan het weekend weten dat die track limits niet gecontroleerd zouden worden tijdens de race, maar na wat meldingen van Red Bull over het continue wijd gaan van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in die bocht krijgt Hamilton toch een waarschuwing vanaf de pitmuur.

Lees ook: Hamilton verslaat Verstappen in zenuwslopend duel in Bahrein

“We krijgen wat waarschuwingen over de track limits in bocht 4, probeer daar dus wat strakker te rijden”, vertelt Bonnington. “Maar daar waren helemaal geen track limits”, reageert Hamilton. “Begrepen Lewis, maar we krijgen berichten van race control. Zij zeggen dat je de volgende keer de zwart-witte waarschuwingsvlag krijgt en daarna een tijdstraf van vijf seconden”, aldus ‘Bono’. “Ik doe de hele race al hetzelfde”, reageert een licht geïrriteerde Hamilton. “Ja, ze doen er nu wat lastiger over”, laat Bonnington aan de zevenvoudig wereldkampioen weten.

Strijd om zege

In de spannende slotfase verschijnt dan de Red Bull van Verstappen in de spiegels van Hamilton. Verstappen gaat buitenom in bocht 4 en haalt Hamilton in, maar die merkt dan wat op. “Hij haalde naast de baan in”, aldus Hamilton. “Begrepen Lewis, we zullen ernaar kijken”, laat Bonnington weten. Zes bochten later krijgt hij die plaats dan terug. “Verstappen heeft zojuist te horen gekregen dat hij je er weer langs moet laten”, waarna de Brit weer de leiding overneemt.

Lees ook: Hamilton maakt zich op voor spannend seizoen: ‘Ik hou van een uitdaging’

Wanneer hij te horen krijgt dat er nog maar twee ronden te gaan zijn, klinkt de paniek in de stem van Hamilton. “Bono, dat weet ik”, zo klinkt de duidelijke taal van zijn coureur. Een ronde later klinkt hetzelfde geluid. “Bono, ik weet het.”

Als Hamilton dan over de finishlijn rijdt en de zege pakt, zijn bekende woorden weer te horen: “Get in there Lewis!“, juicht Bonnington. “Wat een race, geweldig! Wat een gekke, gekke race Lewis. Geweldig gedaan”, zo is het enthousiasme in de stem van de race-engineer te horen.

Lees ook: Verstappen ontevreden met order op boordradio: ‘Had liever tijdstraf dan tweede op deze manier’

“Geweldig gedaan jongens! Ik ben jullie zo dankbaar. Iedereen in de fabriek werkt hard, maar weet ook dat we niet snel genoeg zijn. Maar we hebben het geflikt, dat is nou teamwerk”, zijn de lovende woorden van Hamilton voor het team. “Ik heb het nog steeds in me!”, grapt hij daarna met zijn engineer. “Niet slecht, niet slecht”, reageert Bonnington. Hamilton rijdt dan langzaam terug naar de pitstraat, waar hij zijn Mercedes bij het welbekende bordje met de nummer één zet.