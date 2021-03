Hamilton maakt zich op voor spannend seizoen: ‘Ik hou van een uitdaging’

Lewis Hamilton heeft in Bahrein een eerste klap uitgedeeld in een hopelijk seizoenlang duel met Max Verstappen en Red Bull. De Brit slaagde er op het Bahrain International Circuit net in de Nederlander achter zich te houden, goed voor zijn eerste overwinning in een openingsrace sinds 2015. “We hadden iets speciaal nodig om Red Bull te verslaan.”

Lewis Hamilton heeft er in Bahrein hard voor moeten strijden, maar voor het eerst sinds 2015 wint de Brit de eerste race van het seizoen. “Wat was me dat een ongelofelijk moeilijke race!”, reageert Hamilton in parc fermé. De Brit pitte als eerste van de top 3 en droeg daar de rest van de race de gevolgen van. “Door die vroege stop wisten we dat het moeilijk zou worden, maar ik ben erin geslaagd Max af te houden. Red Bull oogt al het hele weekend geweldig sterk, dus we hadden iets speciaal nodig om hen te verslaan.”

“Tijdens mijn laatste stint was het zoeken zodat we niet te hard pushten om de banden te sparen voor het einde van de race”, vervolgt de wereldkampioen. “Max zat op mijn staart, maar ik heb hem net kunnen afhouden. Dit is één van de zwaarste races die ik in lange tijd gereden heb.”

Een zwaarbevochten zege dus voor Hamilton, die zich opmaakt voor een spannend seizoen. “Zeker en vast. Al jaren wordt er gesproken over mijn piek, en de timing is cruciaal, maar ik denk dat ik op dit moment aan de top van mijn kunnen zit en Max doet het natuurlijk ook geweldig momenteel. We zullen dus alles en nog wat meer moeten geven om op dit niveau te blijven presteren. Ik hou van zo’n uitdaging, dus…”, klinkt de Brit klaar voor de strijd.

