Alonso komt terug op ‘beter dan Hamilton en Verstappen’ opmerking

Fernando Alonso is teruggekomen op zijn opmerking dat hij beter zou zijn dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. Volgens de Spanjaard gaat het om een misverstand: hij zou de vraag verkeerd hebben begrepen.

Alonso kreeg onlangs de vraag of hij het gevoel had dat hij beter was dan andere coureurs, waaronder Lewis Hamilton en Max Verstappen. “Ik ben beter!”, antwoordde de Spanjaard in een interview met de BBC. Nu komt de tweevoudig wereldkampioen terug op die opmerking.

“Het was nooit de bedoeling om te zeggen dat ik beter was dan Lewis, Max, of wie dan ook”, vertelt Alonso in gesprek met de BBC. “Ik had de vraag waarschijnlijk verkeerd begrepen. Ik dacht dat er werd gevraagd: ‘Ben je nog zo goed als in 2018, toen je de sport verliet?'”

In dat interview werd gesproken over zijn terugkeer in de Formule 1 en de uitdaging die hem te wachten staat om het op te nemen tegen coureurs als Hamilton, Verstappen, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Alonso kreeg daarop de vraag: “Denk je dat je nog steeds zo goed bent als zij?”. De verwarring ontstond bij het woordje ‘them’, waar hij dus ‘then’ had verstaan. “Dat was dus niet om te vergelijken met Lewis of Max. Het is lastig om te vergelijken en zij hebben de sport de afgelopen jaren gedomineerd.”