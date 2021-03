Alonso gelooft in punten in ‘uitdagende’ race: ‘Zal allemaal weer als nieuw aanvoelen’

Fernando Alonso is blij met de negende startplaats voor de Grand Prix van Bahrein. De Spanjaard gelooft dat hij punten kan pakken in de race, al zal zijn eerste race sinds Abu Dhabi 2018 een uitdaging worden: “Het zal allemaal weer als nieuw aanvoelen.”

Op basis van de vrije trainingen leek het een lastig weekend te worden voor Alpine, maar Alonso kwam in Q3 terecht waar hij de negende tijd noteerde. “Ik had het hele weekend weinig vertrouwen aan achterkant”, zegt Alonso tegen de camera’s van Sky Sports F1. “Het is de eerste kwalificatie van het jaar, dus je weet nooit wat je te wachten staat, maar ik ben blij met P9.”

Voor Alonso zal het de eerste Formule 1-race zijn sinds Abu Dhabi 2018. Dat zal zelfs voor de ervaren Spanjaard als nieuw aanvoelen. “Het zal allemaal weer als nieuw aanvoelen: de start, de eerste bocht. 57 ronden achter elkaar zal weer een uitdaging worden. Ik moet nog veel dingen doornemen voor de start”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

Alonso gelooft dat hij met de Alpine meteen punten kan pakken. “Ik ben blij als we punten scoren. Er staan wat jongens achter ons die een betere pace hebben, maar als we een goede start hebben en een goede strategie, dan kunnen we zeker punten pakken”, besluit de Spanjaard.