Ontlading bij Verstappen na pole: ‘RB16B is echt heerlijk om mee te rijden’

Hoevaak hij de favorietenrol ook kreeg toegeschoven vanuit de Mercedes-hoek, Max Verstappen weigerde consequent en verwees naar Q3 in Bahrein: “Dan zien we wat de goede voorbereiding waard is.” En dat weet de Nederlander nu, met 0.388 verschil versloeg hij Lewis Hamilton in de strijd om de pole position.

En daarmee veranderde ook meteen de toon en de lichaamstaal van Verstappen. De afgelopen weken oogde hij wat kortaf, tureluurs leek hij te worden van de vragen over het wereldkampioenschap en de goede vorm van Red Bull. Nu was er zichtbaar de ontlading: “We hadden natuurlijk een goede testweek maar dat geeft geen garanties. Echter gaat het de hele week uitstekend. De auto werkt goed en hij is echt heerlijk om mee te rijden”, aldus een glunderende Verstappen na de kwalificatie.

In het eerste rondje was hij al sneller dan Hamilton maar was het verschil nog minimaal: 23 duizendsten. “Het eerste rondje was niet geweldig”, vertelt Verstappen. Op de boordradio riep hij nog: “Dat was een shit lap. Ik verloor de achterkant even, doe er maar een beetje vleugel bij aan de voorkant.” In het tweede rondje scoorde Verstappen drie paarse sectoren: “Er was voldoende ruimte voor verbetering. We hebben zo’n goede balans nu, dat maakt het makkelijker om te pushen. De baan was heet, er is de wind, dat maakt het verraderlijk maar we konden toeslaan toen het moest.”

Voor morgen heeft Verstappen in ieder geval goede hoop: “De balans was prima in de langere runs, de auto werkt gewoon goed. Ik kijk er naar uit, heb er echt zin in. Nu nog een cleane start en een goede eerste ronde. Maar nogmaal, dit is geen garantie maar wel een geweldige start. En een mooi verjaardscadeau voor jou”, besloot hij met een knipoog naar de jarige David Coulthard.

