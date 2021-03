Trackside in Bahrein: Op de millimeter precieze Verstappen regeert in bocht 9, 10 en 11

Dichterbij de actie kun je op het Bahrain International Circuit niet komen, of je moet monteur of coureur zijn: achter de paddock sta je na een korte wandeling zo bij bocht 10 of, nog dichterbij, bocht 11. Je kunt de auto’s er net niet aanraken, maar wel ruiken. FORMULE 1 Magazine neemt je mee – trackside tijdens de tweede training.



Voor wie het Bahrain International Circuit even niet voor de geest heeft, is bocht 10 degene die niet alleen rekenkundig maar ook geografisch direct op nummer 9 volgt. Het is eigenlijk een combinatie, een soort ‘dubbele linker’ waarin in bocht 9 het voorbereidend werk voor nummer 10 moet worden gedaan.

De auto’s duiken tussen 9 en 10 wat naar beneden – ook weer niet bergaf, maar het is wel een heuveltje. Hoe lager je komt en sneller je er naartoe duikt, hoe meer de entry van bocht 10 versmalt. Dan is het de binnenste kerb aansnijden en – hopelijk – een goede exit: cruciaal voor het opvolgende rechte stuk.

Voor wie rondetijd zoekt, is de combo 9-10 een essentieel stukje baan van het in totaal 5412 meter lange asfaltlint. Je ziet er zeker als wij er aan het eind van VT2 voor de qualy runs staan ook de verschillen tussen goede en slechte auto’s. Of in elk geval wie met een lekker gevoel in de auto zit en wie niet.

Mister Perfect

De Williams stuurt duidelijk minder soepel de bocht in dan bolides van een beter kaliber. Opvallend is ook, in elk geval in de rondje die wij gadeslaan, dat George Russell behalve Mister Saturday ook Mister Perfect is: ronde-na-ronde prikt hij zijn Williams op identieke wijze door de hairpin-achtige bocht 10.

(tekst loopt door onder de foto)

Wie een punt krijgt voor de stijl en moeite, maar niet voor zijn techniek, is Nikita Mazepin. Ongetwijfeld niet geholpen door de wat weifelend ogende Haas waar ook teamgenoot Mick Schumacher afwachtend in lijkt, heeft hij een flinke lock-up onder het aanremmen van bocht 10.

Een lock-up hier is ook de meest in het oog springende fout – coureurs komen snel door bocht 9 en zijn, daarin of al daarvoor, druk: erin duiken, remmen, terugschakelen, positioneren voor bocht 10… De energie in de auto, zij- en neerwaarts, is groot, vandaar soms die blokkerende linksvoor.

Tussengas van Vettel, Verstappen vol vertrouwen

Valtteri Bottas overkomt het, net als Charles Leclerc. Een gevolg van net te wijd of krap richting 10 duiken, al is met een lock-up hier meestal weinig tijd verloren. Opvallend is dat Lewis Hamilton en Sebastian Vettel de buiten-binnen aanpak hanteren, terwijl Pierre Gasly hem wat nauwer neemt.

De AlphaTauri toont zich hier ook een gewillige bolide, terwijl Vettels Aston Martin minder wendbaar oogt en de Alpine wat log. Het verschil in rijstijl is ook hoorbaar: het toefje tussengas van Vettel om de auto het laatste stukje te roteren, vergeleken met Lance Stroll die het stuur meer werk laat doen.

Geen coureur kan zijn wagen echter zo precies plaatsen als Max Verstappen, die hier met de Red Bull als in een constante herhaling telkens op de millimeter precies op dezelfde plek de apex raakt. En een nanoseconde later vol vertrouwen op het gas gaat.

(tekst loopt door onder de foto)

Red Bull regeert

Over het lange rechte stuk bromt en ratelt de Honda-motor nog altijd meer dan die van de rivalen, op naar bocht 11, een vlugge linker knik. Snel erin, kerb binnen meepakken, en eruit accelereren terwijl de auto naar de buitenste kerb loopt – maar daar idealiter niet meer dan de verf toucheren.

De Haas en Williams glijden in deze bocht zichtbaar het meest, al ligt ook de Ferrari niet op rails. De AlphaTauri wél. Bij Alpine – Esteban Ocon en Fernando Alonso rijden als aan een touwtje rond, is dat tactiek? – moet er verschil zijn: Ocon glijdt en schakelt een keer extra terug, Alonso wringt ‘m er door.

Er is in bocht 11 hoe dan ook geen auto die er met meer energie doorheen flitst dan de Red Bull in handen van Verstappen. Mercedes’ Valtteri Bottas knijpt ‘m wat meer af, wacht wat langer met het gas. Al ziet de W12 er zeker niet slecht uit, de Red Bull regeert vooralsnog in Bahrein.

In elk geval in bocht 9, 10 en 11.

En de eerste trainingen.