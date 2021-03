Hamilton en Verstappen? Alonso: ‘Ik ben beter’

Hij is dan wel 39 jaar oud en daarmee één van de absolute veteranen, de in de Formule 1 terugkerende Fernando Alonso is zijn streken en zelfvertrouwen nog zeker niet verloren. De Spanjaard denkt zich zonder meer te kunnen meten met de top van het veld.

Het is bekend, Alonso keert dit seizoen terug bij oude liefde Renault, nu Alpine geheten. Na een sabbatical waarin hij alles met vier wielen wel zo’n beetje heeft gereden, keert hij nog één keer terug om zijn oude team aan succes te helpen. Al liep zijn voorbereiding met het fietsongeluk in Zwitserland vorige maand wel enige vertraging op.

“Uiteindelijk heb ik veel geluk gehad”, zegt Alonso in gesprek met de BBC. “Ik kan je vertellen dat ik op het moment zelf toen het gebeurde echt wel bezorgd was. Ik heb de tweede helft van 2020 moeten wachten, ik was me aan het voorbereiden op de teampresentatie en de eerste test en dan lig je plots in het ziekenhuis. En ik wist niet hoelang het zou duren. Gelukkig kwamen de dokters snel met het goede bericht dat het tussen een week en tien dagen zou duren.”

Tijdens een operatie werden er bij Alonso twee titanium platen in de kaak geplaatst, deze zullen pas aan het eind van het seizoen verwijderd worden. “Ik heb even moeten rusten thuis, een weekje niks doen maar daarna kon ik weer. Het is allemaal goed nu.”

De Spanjaard telt duidelijk de uren tot aan het openingsweekend. “Het wordt fantastisch, ik kijk er echt naar uit om ook de strijd met de jongere gasten aan te gaan. Er zijn er een paar bij die in de opstapklasses goede dingen hebben laten zien. Maar er zijn ook de kampioenen: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen en dan is er ook nog Max Verstappen. Hij hoort eigenlijk bij de jongere generatie maar rijdt al zolang op hoog niveau, vier, vijf jaar al eigenlijk. Het is een hele competitieve grid, het wordt straks een mooie strijd op de baan.”

De BBC-journalist vraagt zich in het filmpje af Alonso denkt zich te kunnen meten met toppers als Hamilton en Verstappen. “Ik ben beter!”, antwoordt hij. Tijdens het gesprek droeg hij een mondkapje, of daar een grijns onder schuil ging, is niet duidelijk maar de woorden van Alonso klonken behoorlijk serieus. Staat genoteerd.