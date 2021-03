Koffiedik kijken met Ho-Pin Tung: ‘Alonso kan het moeilijk krijgen met de nieuwe Pirelli-banden’

In aanloop naar het nieuwe seizoen legt Formule 1.nl een aantal kenners en liefhebbers vijf stellingen voor. Autocoureur, analist en FORMULE 1 Magazine-columnist Ho-Pin Tung kijkt vandaag koffiedik naar seizoen 2021.

Stelling I: Sergio Pérez wint dit jaar geen enkel kwalificatieduel van Max Verstappen

Ik denk dat hij er wel een paar keer voor gaat staat maar dat gaat echt afhangen van de omstandigheden. In normale omstandigheden zal Verstappen er gewoon altijd voor staan. Perez was vorig jaar wel de sterkere in het kwalificatieduel met Lance Stroll maar we weten allemaal dat Verstappen 17-0 scoorde tegen Alex Albon. Normaal gesproken is Verstappen ook sneller over één rondje dan Perèz, hij is niet zo’n goed op de zaterdag maar dat is wel iets wat hij zal moeten verbeteren dit jaar. Bij een topteam moet je om vooraan te finishen ook vooraan starten, ook voor het strategisch voordeel om druk te kunnen zetten op Mercedes en eventueel andere auto’s.

Stelling II: Het wereldkampioenschap wordt bij de slotrace beslist

Nee. 23 races dit jaar, enorm veel en zeker met de beperkte mogelijkheid om auto’s aan te passen dit jaar verwacht dat ik dat bepaalde teams als seizoen vordert, een stuk sterker zullen zijn. En als je eenmaal zo sterk bent, zijn er ook weinig mogelijkheden om jezelf nog in grote stappen te verbeteren. Ik denk daarom dat het seizoen wel voor het einde al beslist zal zijn.

Stelling III: Fernando Alonso wordt de sensatie van 2021

Ja, maar niet zoals mensen denken en hopen. Ik denk dat we in de kwalificatie zullen zien dat hij het nog echt niet verleerd is, zijn snelheid over een ronde is één van zijn sterkste punten. Dat zegt over hem dat hij behoorlijk agressief is, hij heeft natuurlijk een enorme bak ervaring in de Formule 1 maar nog niet zoveel met de huidige Pirelli-band. Dat is iets wat lastig zal zijn voor hem, helemaal op banen waar de slijtage redelijk hoog is. Dat in combinatie met de mogelijk mindere downforce door het nieuwe reglement, dat betekent meer glijden en dus meer slijtage. Wat dat betreft zal hij het in de races misschien niet zo makkelijk hebben. Maar ja, Alonso blijft wel Alonso natuurlijk.

Stelling IV: Hamilton stopt na dit jaar met zijn achtste wereldtitel

Goed, dan moet hij natuurlijk wel wereldkampioen worden. De pres-seasontest leek voor hen niet heel goed te zijn maar dat gezegd hebbende, denk ik dat Mercedes er gewoon weer zal staan bij de eerste race en als favoriet het seizoen in zal gaan. En hij stopt bij de achtste? Hij is natuurlijk al wel wat ouder inmiddels maar heeft nog zeker niet de F1-pensioen gerechtigde leeftijd. Als hij nog steeds hongerig zal zijn, zie ik hem wel weer terugkomen. Hij heeft natuurlijk ook veel andere dingen in het leven waar hij mee bezig is, hij profileert zich ook steeds meer buiten het circuit. Het zal afhangen van zijn eigen interesses, qua snelheid zie ik in ieder geval geen reden voor hem om te stoppen.

Stelling V: Haas scoort met Nikita Mazepin en Mick Schumacher geen enkel WK-punt

Ja, als we nu zien dat Haas geen tokens heeft gebruikt om de auto te updaten, kun je alleen maar concluderen dat ze met de nieuwe regelgeving behoorlijk achteruit zullen gaan door verlies aan downforce waar de andere teams dat wel gecompenseerd hebben. Ze kunnen daar gedurende het seizoen nog wel gaan ontwikkelen maar de vraag is of dat zal gebeuren. Ze hebben zelf al aangegeven dat ze zich snel volledig willen focussen op 2022. Helaas maar waar, het wordt een lastig jaar voor deze twee mannen.

