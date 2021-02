Mijmeren over 2021 met Tom Coronel: ‘Er is voor Hamilton geen toekomst bij Mercedes’

In aanloop naar het nieuwe seizoen legt Formule 1.nl een aantal kenners en liefhebbers vijf stellingen voor. Tom Coronel, erkend tourwagencoureur, ondernemer en analist bij Ziggo Sport, trapt af. “Ik zeg niet dat Max kampioen wordt, maar we gaan Lewis Hamilton wel veel over de boordradio horen mopperen.”

Stelling I: Sergio Pérez wint dit jaar geen enkel kwalificatieduel van Verstappen

“Nee. Want ik denk dat het Pérez wél gaat lukken. Dat is me er eentje, hoor. Ik vind het de sterkste teamgenoot die Max ooit heeft gehad. Daniel Ricciardo zat ook wel eens voor Max in de kwalificatie en als hij dat kan, kan Pérez dat ook. Ricciardo heeft zijn tijd gehad, Pérez groeit nog steeds. Hij heeft ook de nodige ervaring, hè. Kijk, Max heeft geen druk van buitenaf nodig, die heeft van zichzelf al een enorme geldingsdrang. Hij kent het team, de auto, de mensen bij Red Bull… Er is maar één die risico neemt, en dat is Pérez. Als hij een paar keer voor Max zit, is hij de bink. Maar zit hij er steeds ver achter, dan is zijn carrière over.”

Stelling II: Het wereldkampioenschap wordt bij de slotrace beslist

“Als ik regisseur was van de Formule 1, zou dat altijd zo zijn. Er is niet spannender dan Formule 1, er is geen sport die veranderlijker is. Dat hebben we afgelopen jaar wel gezien: Pérez die in Bahrein won, George Russell die hard ging in de Mercedes… Hamilton werd in de afgelopen jaren natuurlijk veel te vroeg wereldkampioen, ver voor het eind van het seizoen. Maar dat was toen: ik verwacht dit jaar serieus iets bijzonders. Honda gaat met een nieuwe motor alles op alles zetten, voordat ze weer uit de Formule 1 vertrekken. Want het moet nu gebeuren. Ik zeg niet dat Max kampioen wordt, maar we gaan Hamilton veel over de boordradio horen mopperen. Dat doet hij namelijk altijd als er iemand in zijn nek hijgt. Hamilton heeft het de afgelopen jaren veel te makkelijk gehad. Red Bull komt alleen steeds dichter bij Mercedes, het verschil kan gewoon niet groter zijn dan vorig jaar. Honda gaat all-in. Als het ze dit jaar niet lukt, gaat het nooit meer lukken.”

Stelling III: Fernando Alonso wordt de sensatie van 2021

“En toen werd je wakker: in je dromen. Als het hem wel lukt, dan maak ik als eerste een hele, hele diepe buiging. Maar dat gaat niet gebeuren, het zou tegen alle natuurwetten in zijn. Als je een keer bent weggeweest uit de Formule 1, ben je klaar. Wanneer je er een jaartje tussenuit bent geweest, verlies je al snelheid. Alonso is twee jaar weggeweest: dat gaat dus niet meer. De jonkies zijn scherper, brutaler, meer gebrand… Alonso is een vechtersbaas, maar bijna 40. Dromen doe je ’s nachts met je ogen dicht en niet overdag met je ogen open.”

Stelling IV: Hamilton stopt na dit jaar met zijn achtste wereldtitel

“Ik weet zeker dat hij daarover nadenkt. Vooropgesteld: Lewis is een echte racer. Maar dit wordt zijn zwaarste seizoen ooit, met 23 Grands Prix. Iedere coureur is een lang seizoen aan het einde zat. De vraag is: wil je leven, of geleefd worden? Jongens als Lewis worden geleefd. Ik ben 48 en als ik ergens kan racen, gooi ik alles daarvoor aan de kant. Bruiloft, verjaardag: maakt niet uit. Maar ik kan me voorstellen dat Hamilton het na het drukste jaar ooit en met een achtste wereldtitel zat is. Met acht titels ben je geen Lewis Hamilton meer, maar God. Dan ben je klaar. Ik zou niet weten waarom je nog verder zou gaan als je alle records heb verbroken. De contractbesprekingen met Mercedes verliepen dit jaar al moeizaam. Je ziet dat beide partijen er niet vol ingingen. Het is heel simpel: Mercedes heeft Hamilton niet meer nodig. Er is daar voor hem geen toekomst, behalve veel geld naar zijn bankrekening overmaken. Jongens als Russell en Max, daar kun je de komende tien jaar op teren.”

Stelling V: Haas scoort met Nikita Mazepin en Mick Schumacher geen enkel WK-punt

“Vorig jaar hebben ze punten gescoord, dat gaan ze dit jaar ook doen. Ik verwacht eerlijk gezegd stiekem wel wat van Schumacher. Ja, hij is er mede gekomen door zijn achternaam. Maar in de Formule 3 en Formule 2 werd hij wel kampioen. Er zijn een paar jongens in de Formule 1 die hem dat niet kunnen nazeggen. Natuurlijk was er altijd geld, maar hij heeft het zelf moeten doen. Niemand anders bestuurt die auto. Door zijn prestaties verdient Schumacher een plek in de Formule 1, door zijn naam bij Ferrari. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Ik denk dat hij dit jaar wel wat punten gaat scoren. Met Mazepin, die door zijn storende gedrag zo ter discussie stond, heb ik weinig problemen. Zulke mensen heb je namelijk ook nodig om te laten zien hoe het niet moet. Maar over het algemeen heb ik weinig moeite met types die overal een beetje tegenaan schoppen, want we moeten ophouden van coureurs marketingmuppets te maken. Just be yourself.”