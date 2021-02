Wolff zint alweer op langere Mercedes-toekomst Hamilton voor ‘2022 en daarna’

Lewis Hamilton heeft ondanks dat zijn nieuwe contract ‘slechts’ één jaar loopt en hij onlangs de 36 heeft aangetikt zeker nog een lange toekomst bij Mercedes. Daar laat teambaas Toto Wolff geen misverstand over bestaan. “Dan heb ik het niet alleen over 2022, maar ook daarna.”

Mercedes en Hamilton maakten maandagmiddag bekend een nieuw akkoord te hebben gesloten. De grootste verrassing, na maanden van speculatie over zijn salaris en geruchten over een vermeende ‘Verstappen-clausule’? Dat de nieuwe deal slechts voor één jaar is, met team en coureur die allebei eerder openlijk eerder op een overeenkomst voor meerdere jaren hadden ingezet.

Als redenen voor deze wellicht verrassend kortlopende verbintenis, wijst Wolff tegenover Autosport naar de Formule 1’s grootscheepse reglementswijzigingen in 2022, de veranderende (en veranderlijke) financiële situatie in de sport én wereldwijd – en het feit dat het al zo laat in het jaar was. “We zaten pas vlak voor Kerst samen om de tafel, dus het was belangrijk zo snel mogelijk een deal te doen.”

“We hebben daarom besloten alle discussie over 2022 uit te stellen en het daar later in 2021 over te hebben”, zegt Wolff over de gesprekken die ‘niet alleen over 2022 gaan, maar ook daarna’. “Dit waren gewoon geen dingen om tussen Kerst en eind januari via een videogesprek te bespreken”, aldus de Oostenrijker, die zich al wel heeft voorgenomen daar dit jaar niet zo lang mee te wachten als in 2020…

‘Financiële realiteit’

Dat hij verwacht dat deze dialoog met Hamilton tijd kost, blijkt ook wel uit hoe Mercedes’ teambaas beklemtoont dat ‘de financiële realiteit’ een rol zal spelen. “Zo kan de onzekere situatie in de wereld invloed op de sponsorinkomsten en het tv-geld hebben, terwijl Mercedes en Daimler vol op elektrificatie inzetten, wat investeren betekent. De financiële realiteit is dus anders dan een paar jaar terug.”

Dat gezegd hebbende, zo rondt Wolff af, zitten Hamilton, Mercedes en hijzelf compleet op één lijn wat betreft de aanpak waarvoor ze hebben gekozen. “We waren het er ook allemaal over eens dat het goed zou zijn nu een contract voor 2021 te tekenen.” Met zijn nieuwe deal gaat Hamilton nu zijn negende jaar met Mercedes in, met dé kans om de Formule 1’s eerste achtvoudig wereldkampioen te worden.

