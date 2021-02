Officieel: Hamilton rijdt ook in 2021 voor Mercedes

Er bestond de afgelopen maanden weinig twijfel over het tweede stoeltje bij Mercedes, maar Lewis Hamilton heeft nu ook eindelijk een nieuw contract getekend bij de Duitse renstal. De Brit tekende een overeenkomst voor één jaar. De zevenvoudig wereldkampioen begint in 2021 zo aan zijn negende seizoen bij het team uit Brackley.

Een verrassing is het niet, maar de contractverlenging van Lewis Hamilton sleepte al enkele maanden aan. Vooral de eisen, financieel en over andere zaken, zouden de onderhandelingen moeilijk hebben gemaakt. Ook de termijn van zijn nieuwe overeenkomst was een punt van discussie. Eerder werd gesproken over een driejarig contract voor Hamilton, uiteindelijk tekende de Brit er eentje voor één jaar.

Lees ook: Brawn ziet Hamilton als één van F1’s weinige supersterren: ‘Hij zet mensen aan het denken’



Mercedes en Hamilton gaan dus verder met elkaar. Ze focussen zich daarbij niet enkel op een achtste wereldtitel en het verstevigen van de Brit zijn records. “Een belangrijk deel van de nieuwe overeenkomst bouwt voort op het gezamenlijke engagement voor meer diversiteit en inclusie in de autosport, dat vorig jaar door Lewis en Mercedes werd aangegaan”, schrijft het team in een statement. “Dit zal gebeuren in de vorm van een gezamenlijke liefdadigheidsstichting, die als doel zal hebben meer diversiteit en inclusie in alle vormen in de autosport te ondersteunen.”

Hamilton reageert opgetogen op zijn contractverlenging. “Als team hebben we samen ongelooflijke dingen bereikt en we kijken ernaar uit om ons succes nog verder uit te bouwen. We zijn voortdurend op zoek zijn naar verbetering, zowel op als naast de baan”, aldus de Brit.

Ook teambaas Toto Wolff, die andere hoofdrolspeler in de onderhandelingen, is opgelucht. “Onderling was het altijd duidelijk dat we met Lewis door zouden gaan, maar door het zeer ongebruikelijke jaar dat we in 2020 hadden, kostte het wat tijd om het proces af te ronden”, reageert Wolff. ” Samen hebben we besloten om de sportieve relatie met nog een seizoen te verlengen en een project op langere termijn te starten om de volgende stap te zetten in ons gezamenlijke streven naar meer diversiteit binnen onze sport”, aldus de Mercedes-teambaas.

Lees ook: Onthulling F1-auto’s 2021: Dit is wat we nu al weten