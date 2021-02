Brawn ziet Hamilton als één van F1’s weinige supersterren: ‘Hij zet mensen aan het denken’

Formule 1-topman Ross Brawn denkt en hoopt dat Mercedes en Lewis Hamilton er samen uit komen en een nieuw contract tekenen. Dat is ook in het belang van de Formule 1, stelt Brawn, die Hamilton als één van de weinige supersterren van de sport ziet en ook zijn rol buiten de baan roemt: “Hij zet mensen aan het denken.”

Brawn, in een vorig leven teambaas van Mercedes en één van de mannen die Hamilton wist te overtuigen in 2013 naar het team te komen, omschrijft de huidige contractsoap tussen Hamilton en Mercedes in interview met Racer als ‘een steekspel’. “Dat hoort echter allemaal bij de show”, zegt hij.

Brawn kan zich ogenschijnlijk niet voorstellen dat Hamilton en Mercedes er niet uitkomen, maar mocht dat toch het geval zijn en zevenvoudig Hamilton er dus mee stoppen, dan zou dat volgens Formule 1’s sportief directeur een groot verlies voor de sport zijn.

“Wij zien Hamilton graag doorgaan”, spreekt Brawn namens de Formule 1. “Hij is een enorm belangrijk persoon binnen onze sport. Hij heeft mensen aan het denken gezet – zeker vorig jaar – over zaken die normaal niet de focus van de Formule 1 zijn, maar heel belangrijk zijn.”

“Hij heeft mensen aan het denken gezet over hun denkwijzen en hoe ze tegen dingen aankijken”, doelt hij op Hamiltons rol in de anti-racismecampagne en het streven naar diversiteit van de Formule 1, en Hamiltons persoonlijke betrokkenheid bij Black Lives Matter. “Dat is van onschatbare waarde geweest.”

“Lewis is een invloedrijk persoon, is goed voor onze sport en is één van de weinige supersterren die de Formule 1 telt. Om al die redenen willen we dat hij doorgaat. Daarnaast heeft hij natuurlijk nog records te breken, en voor Mercedes racen is zijn beste kans om dat te doen”, aldus Brawn.

