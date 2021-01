Van corona herstelde Wolff wil ‘voor Bahrein’ nieuwe Hamilton-deal hebben

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft net een tiendaagse quarantaineperiode achter de rug na een positieve coronatest, maar is alweer aan het werk. Welke taak bovenaan zijn to-do-lijstje staat? Het nieuwe contract van Lewis Hamilton.

Dat is namelijk nog altijd niet getekend voor 2021. Mercedes en de wereldkampioen van 2020 zijn inmiddels al maanden in gesprek, en Wolff vertelt het Oostenrijkse ORF dat ‘de advocaten’ over-en-weer nog altijd druk in de weer zijn. “We maken het ze misschien ook niet makkelijk”, lacht hij.

Lees ook: ‘Hamilton stelt vier eisen tijdens contractonderhandelingen met Mercedes’

Waar Mercedes en Hamilton eerst aangaven het contract voor het eind van seizoen 2020 rond te willen hebben, en daarna voor de Kerst, is de deadline nu alweer verschoven. “We moeten in elk geval voor Bahrein iets getekend hebben”, zegt Wolff.

De Oostenrijker laat daarbij in het midden of hij het over voor de wintertest in Bahrein heeft – die van 12 tot en met 14 maart worden gehouden – of over de seizoensaftrap in datzelfde land, van 26 t/m 28 maart. Eerder stelde Wolff wel met klem alles voor de wintertest rond te willen hebben.

“We gaan op een moment absoluut pen op papier zetten”, houdt Wolff vertrouwen in een goede afloop. Volgens hem is de relatie met Hamilton ook nog altijd ‘sterk’, waarbij hij tegenover ORF duidelijk maakt dat hij bijvoorbeeld Mercedes-junior George Russell niet als drukmiddel gebruikt in de gesprekken.

Wolff net uit quarantaine

Wat de onderhandelingen niet heeft geholpen, is dat Hamilton begin december corona had en hiervan moest herstellen. Wolff heeft er zelf inmiddels ook ervaring mee: “Mijn familie en ik hebben net tien dagen in Oostenrijk in quarantaine gezeten nadat ik positief testte, al had ik gelukkig geen symptomen.”

Lees ook: Ecclestone over contractsoap Hamilton: ‘Theater voor de krantenkoppen’