‘Hamilton stelt vier eisen tijdens contractonderhandelingen met Mercedes’

Lewis Hamilton heeft nog steeds geen nieuw contract getekend bij Mercedes. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com stelt de zevenvoudig wereldkampioen vier eisen tijdens de contractonderhandelingen en hoewel Toto Wolff namens het Duitse merk onderhandelt met de Brit, zou de raad van bestuur van Mercedes’ moederbedrijf Daimler niet gediend zijn van Hamiltons houding.

Lewis Hamilton maakte in 2013 de overstap van McLaren naar Mercedes en won sindsdien zes wereldtitels met het Duitse merk. Zijn contract liep eind 2020 af en hoewel teambaas Toto Wolff en Hamilton hun wederzijds vertrouwen meermaals hebben uitgesproken, is er nog steeds geen nieuwe deal tussen de wereldkampioen en Mercedes. Hamilton heeft naar verluidt vier eisen gesteld tijdens contractbesprekingen, waardoor Mercedes nu afweegt of ze aan de Brit willen toegeven of hun aandacht richten op George Russell. Dat meldt The Daily Express.

Lees ook: Webber: ‘Hamilton kan niet een hoog salaris gaan eisen na Russells sterke optreden in Bahrein’

De vier eisen waar de Britse krant over bericht, werden eerder door de Italiaanse tak van Motorsport.com benoemd. Ten eerste vraagt Hamilton een loonsverhoging naar 35,5 miljoen pond (40 miljoen euro) per jaar, wat ervoor zou zorgen dat hij de best betaalde coureur op de grid blijft.

Een tweede eis van de Brit is volgens het Italiaanse medium dat hij tien procent van het prijzengeld van Mercedes krijgt als ze het kampioenschap winnen. Het team uit Brackley verdiende afgelopen jaar ongeveer 145 miljoen voor het winnen van een zevende opeenvolgende wereldtitel, dat zou dus betekenen dat Hamilton een bonus van 14,5 miljoen euro op zou kunnen strijken.

Ten derde eist Hamilton een van de toekomstige AMG One-auto’s. De AMG One is uitgerust met Formule 1-technologie en er worden maar 250 stuks van geproduceerd. De vierde en laatste eis dat Motorsport.com noemt is dat Hamilton een rol wil krijgen die ‘verder gaat dan enkel coureur zijn’, waarbij de Brit Mercedes graag zou helpen bij de transitie naar elektrische motoren.

Hoewel niets op een breuk tussen Hamilton en Mercedes lijkt te wijzen, stelt de Italiaanse autosportsite dat Daimler-baas Ola Källenius met Russell dreigt als alternatief voor Hamilton. De raad van bestuur van Mercedes’ moederbedrijf Daimler zou niet gediend zijn van Hamiltons houding, maar het is Toto Wolff die de onderhandelingen namens Mercedes voert.

Lees ook: Wolff eert Sir Lewis Hamilton: ‘Eén van de beste coureurs ooit, die een leidende rol speelt’