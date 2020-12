Wolff eert Sir Lewis Hamilton: ‘Eén van de beste coureurs ooit, die een leidende rol speelt’

Lewis Hamilton krijgt nu hij geridderd wordt de erkenning die hij verdient voor zowel zijn sportieve prestaties als de voortrekkersrol die die hij buiten de baan speelt. Dat vindt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Hamilton had eerder, na het winnen van zijn eerste wereldtitel in 2008, al een zogenaamde MBE-onderscheiding (Most Excellent Order of the British Empire) ontvangen, maar het was lang wachten voor de Brit alvorens hij te horen kreeg dat hij geridderd wordt in het Verenigd Koninkrijk. Pas nu hij op zeven titels staat en recordkampioen Michael Schumacher heeft geëvenaard, komt het ervan.

Dat Hamilton nu tot ridder wordt geslagen en zich Sir Lewis Hamilton mag noemen, is volgens Wolff absoluut verdiend. “Lewis is één van de allerbeste coureurs ooit en één van de succesvolste Britse atleten van zijn tijd. Hij geniet wereldwijd al lang erkenning voor zijn sportieve prestaties en dit jaar was hij niet alleen buitengewoon op het circuit, maar daarbuiten ook een krachtige stem in de strijd tegen racisme.”

“Lewis heeft in 2020 in elk mogelijk opzicht een voortrekkersrol gespeeld”, toont Wolff zich onder de indruk. “Door geridderd te worden, krijgt hij nu de erkenning die hij heeft verdiend met zijn ongekend succesvolle carrière in de autosport. Het Verenigd Koninkrijk kan er enorm trots op zijn om een kampioen en ambassadeur van Lewis’ kaliber te hebben.”

Behalve Wolff heeft ook aanstaand Formule 1-CEO Stefano Domenicali niets dan lof voor Hamilton: “Hij is een grootheid in de autosport en zijn invloed strekt zowel binnen als buiten de auto ver. Wat hij al heeft bereikt is uitzonderlijk, en er komt nog meer aan. Namens iedereen bij de Formule 1 feliciteren we hem met deze welverdiende eer en verheugen ons erop meer speciaals van hem te zien in 2021.”