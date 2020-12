Sir Lewis Hamilton: wereldkampioen wordt geridderd na zevende titel

Zeg binnenkort niet Lewis Hamilton, maar Sir Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur wordt binnenkort geridderd door de Britse Queen. Hamilton veroverde in 2020 zijn zevende wereldtitel en kwam zo op gelijke hoogte met recordhouder Michael Schumacher.

Elk jaar worden in het Verenigd Koninkrijk bij de jaarwisseling een aantal mensen geridderd door Queen Elizabeth II. In 2021 valt die eer te beurt aan Lewis Hamilton. De 35-jarige Brit veroverde dit jaar zijn zevende wereldtitel en kwam daarmee op gelijke hoogte van Michael Schumacher.

Lees ook: Webber: ‘Hamilton kan niet een hoog salaris gaan eisen na Russells sterke optreden in Bahrein’

Voor Hamilton is het niet de eerste onderscheiding in het Verenigd Koninkrijk. In 2008 werd hij na zijn eerste wereldtitel al lid van de ‘Most Excellent Order of the British Empire’, kortweg ‘MBE’. Nu hij geridderd wordt, mag hij zich Sir Lewis Hamilton noemen.

Hamilton zal de vierde F1-coureur zijn die wordt geridderd, na twee landgenoten, Sir Stirling Moss en Sir Jackie Stewart, en de Australiër Sir Jack Brabham. Ook Sir Frank Williams en Sir Patrick Head, de oprichters van Williams, hebben de prestigieuze eer gekregen.



Lees ook: Hamilton: ‘Turkije was mijn beste race van het seizoen’