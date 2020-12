Hamilton: ‘Turkije was mijn beste race van het seizoen’

Niet de dominante overwinning in Portugal of de zege op drie wielen op Silverstone, maar de kampioensrace in Turkije is volgens Lewis Hamilton zijn beste race van het seizoen.

Mercedes had het niet makkelijk op het spekgladde en natte circuit in Istanbul. Hamilton kon zich niet mengen in het gevecht voor de pole en kwalificeerde zich als zesde, terwijl zijn titelrivaal Valtteri Bottas niet verder kwam dan een negende tijd. “Het was zeker niet makkelijk”, geeft Hamilton toe. “De omstandigheden waren enorm tricky en er stond veel druk op: het kampioenschap kon dat weekend beslist worden”, vertelt de Mercedes-coureur aan Motorsport.

Na een moeilijke openingsfase van de race krabbelde de Brit op en door een gedurfde strategie van Mercedes lag hij met nog 25 rondes te gaan derde, achter het Racing Point-duo. Lance Stroll ging echter naar binnen en maakte geen kans meer op de overwinning en Sergio Pérez kon de snellere Hamilton niet achter zich houden. Vervolgens reed hij bij hem weg en won hij met een voorsprong van ruim 30 seconden en werd hij wereldkampioen. “Daarom was dit mijn beste race van het seizoen”, concludeert de zevenvoudig wereldkampioen.

