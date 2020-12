Mick Schumacher vindt vergelijking met vader Michael prima, want ‘hij is de beste ooit’

Met Mick Schumacher rijdt er in 2021 na negen jaar weer een Schumacher in de Formule 1. De Duitser, die volgend jaar voor Haas debuteert, beseft dat hij steeds vergeleken zal worden met zijn vader. Daar heeft hij geen problemen mee. “Voor mij geldt dat mijn vader de beste ooit is geweest, dus waarom zou ik daar afstand van nemen?”

In 2012 reed Michael Schumacher zijn 308ste en laatste GP, over enkele maanden debuteert zijn zoon Mick in de Formule 1. Als alles goed verloopt staat Schumacher junior op 21 maart in Australië op de grid met onder meer Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. “Dat wordt een bijzonder moment, ik kijk er erg naar uit. Maar aan de andere kant moet je je er ook niet teveel door laten intimideren, uiteindelijk zijn het gewoon mensen”, blijft Schumacher nuchter.

Met zijn landgenoot Sebastian Vettel heeft de Formule 2-kampioen een goede band. “Seb is degene die ik het vaakst heb gesproken en die ik het beste ken”, vertelt Schumacher in gesprek met Bild. “Natuurlijk zijn er ook wat jongens in de Formule 1 die ik nog ken van het karten. Maar Seb is degene die ik het langst ken.”

Dat hij als zoon van een zevenvoudig wereldkampioen steeds met zijn vader vergeleken zal worden, vindt de Duitser ‘prima’. “Het stoort me totaal niet wanneer ik daar vragen over krijg of mensen me met hem vergelijken”, zegt Schumacher. “Ik zal natuurlijk mijn eigen weg moeten bewandelen, maar voor mij geldt dat mijn vader de beste ooit is geweest dus waarom zou ik daar afstand van nemen?” Zo lijkt het voor Mick Schumacher duidelijk wie de beste F1-coureur aller tijden is.

