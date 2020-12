Vettel ziet kansen voor Aston Martin: ‘De regels komen onze kant op’

Sebastian Vettel denkt dat de regelrevolutie in de Formule 1 zijn nieuwe werkgever Aston Martin mooi in de kaart speelt, omdat het team er altijd in is geslaagd het maximale uit haar beperkte middelen te halen.

En dat is, zo legt Vettel Auto, Motor und Sport uit, precies waar de Formule 1 op inspeelt met de komst van de budget cap (aanvankelijk gesteld op 132 miljoen euro) in 2021 en de komst van nieuwe auto’s het jaar erop. De technische ontwikkeling daarvan wordt ondertussen ook flink beperkt.

Aston Martin, zoals Racing Point met ingang van 2021 heet, staat er daarbij goed voor, meent Vettel. Eigenaar Lawrence Stroll investeert immers flink in het team om alle infrastructuur op orde te brengen en de top van het ‘budgetplaftond’ te halen, zonder dat het in de organisatie hoeft te snijden.

Een ander bijkomend pluspunt, redeneert Vettel, is dat veel grotere teams ineens een stuk minder middelen tot hun beschikking krijgen. “Terwijl dit team er van oudsher goed in is veel te doen met weinig middelen.”

“Het reglement gaat daarbij dus ook die kant op: veel doen met weinig. Ik ben daarbij erg benieuwd wat dit team kan als ze straks dus ineens wel de middelen hebben”, doelt hij op hoe de formatie uit Silverstone vanaf 2022 op gelijke(re) voet zou moeten staan met de topteams die moeten afschalen.

Voor Vettel was dit ook een doorslaggevende reden om, nadat Ferrari hem vertelde na 2020 niet met hem door te gaan, bij Racing Point/Aston Martin te tekenen. “Ik heb die keuze gemaakt vanwege de mensen, het perspectief en de manier van werken van dit team.”

