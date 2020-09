Wolff: ‘Ben als aandeelhouder blij met komst Vettel naar Aston Martin’

Toto Wolff is behalve teambaas van Mercedes ook zakenman, en heeft in die hoedanigheid een belang in Aston Martin. Dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel naar dat concurrerende Formule 1-team overstapt, doet hem als aandeelhouder dan ook alleen maar goed.

Dat Vettel goed is voor de aandelenkoers van de Britse sportwagenfabrikant, is al wel gebleken. De Duitser kondigde vorige week donderdag aan van Ferrari – waar in 2021 geen plaats meer voor hem is – naar Aston Martin te gaan. Op de dag dat de deal werd bekendgemaakt, steeg de koers met meer dan vijf procent. Sindsdien is deze wel weer iets gezakt, maar de koers ligt alsnog hoger dan ervoor.

“Ik heb aandelen in Aston Martin en vanuit dat perspectief gezien is dit (de komst van Vettel, red.) heel cool”, wordt Wolff geciteerd door Motorsport-Total. Wolff is zoals bekend niet de enige Formule 1-bobo met Aston Martin-aandelen: Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll heeft een zeer aannemelijk belang in het merk en is er bestuursvoorzitter van. Vandaar ook de naamsverandering van zijn team.

Behalve puur zakelijk, benadrukt Wolff dat hij het ook als liefhebber goed nieuws vindt dat Vettel een op het oog competitief zitje voor 2021 heeft veroverd. “Sebastian is de op één na meest succesvolle coureur van dit decennium. Het is daarom belangrijk dat hij, nu hij nog op zijn piek is, in de Formule 1 blijft. En Sebastian neemt op zijn beurt enorm veel kennis mee naar Aston Martin”, denkt Wolff.

