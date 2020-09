Brawn: ‘Ervaring van strijdlustige Vettel van onschatbare waarde voor Aston Martin’

“Een flink statement” en “een dappere move“, zo noemt Ross Brawn het strikken van Sebastian Vettel door Aston Martin, zoals het team van Racing Point vanaf volgend jaar heet.

Dat doet Brawn in zijn vaste column na elke Grand Prix, met de sportief directeur van de Formule 1 die het ‘geen verrassing’ noemt dat Vettel en het aanstaande Aston Martin-team elkaar hebben gevonden: ‘dat verhaal domineerde de krantenkoppen immers al enkele maanden’.

Brawn ziet de transfer – Vettel komt over van Ferrari, waar in 2021 plek meer voor hem is – als ‘een flink statement’ van teameigenaar Lawrence Stroll. “Vettel heeft zich immers wel bewezen als kampioen. Daarnaast heeft hij de strijdlust denk ik zeker nog in zich.”

Lees ook: Vettel opgelucht: ‘Ik heb zeker aan stoppen gedacht’

In de persoon van viervoudig wereldkampioen Vettel loopt er in 2021 bovendien niet zomaar iemand binnen bij het team. Iedereen zal naar hem opkijken en voor ‘iemand met zijn status’ zijn beste beentje voorzetten, denkt Brawn. “Daarnaast is het team inmiddels sowieso een stuk ambitieuzer.”

Volgens Brawn komt de formatie uit Silverstone door Vettels komst ‘op een ander niveau te staan’. “Zijn ervaring is van onschatbare waarde”, zegt Brawn over Vettel, die jarenlang voor topteams Red Bull en Ferrari heeft geracet, 53 Grands Prix heeft gewonnen en 120 keer op het podium heeft gestaan.

Lees ook: Hamilton blij voor Vettel: ‘Hij kan Aston Martin in de juiste richting helpen’