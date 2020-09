Vettel opgelucht: ‘Ik heb zeker aan stoppen gedacht’

Elke donderdag was het raak de afgelopen acht perssessies: Wat ga je doen volgend jaar? Sebastian Vettel liet zich al die tijd niet in de kaarten kijken maar vandaag kon hij dan eindelijk openlijk over 2021 en zijn nieuwe team Aston Martin praten. “Het is een geweldige uitdaging, ik wil vooraan rijden en niet achteraan. Aston Martin geeft me die kans”

“Het voelde als de juiste stap. Ik denk dat dit het beste is wat ik nu kan doen. Het voelt goed dat het nieuws bekend is”, vertelt Vettel over de aankondiging over zijn overstap naar Aston Martin. “Ik ging naar Ferrari om titels te winnen. We zijn daar niet in geslaagd. Ik heb geen spijt van mijn jaren bij Ferrari. Ik heb alles geprobeerd. We hebben goede en slechte tijden gekend”, aldus Vettel.

Gekeken naar Aston Martins potentie

De geboekte progressie van Racing Point dit jaar trok Vettel over de streep. “De prestaties van het team zijn hoopgevend. Ook de nieuwe reglementen bieden kansen. Hopelijk kan het team laten zien tot waar het toe in staat is wanneer iedereen dezelfde budgetten heeft”, vertelt Vettel over Racing Point. “Er is veel gepraat over het zogenaamde kopieergedrag. Dat speelde geen rol in mijn beslissing. Ik keek meer naar de potentie van het team”, aldus Vettel over het kopiëren van Racing Point en zijn keuze om daar te tekenen.

Het feit dat de hele procedure flink wat tijd in beslag nam, betekende ook dat Vettel het P-woord door zijn hoofd liet spoken. “Ik was dichtbij stoppen en een vervroegd pensioen. Ik moest in de eerste plaats naar mezelf kijken. En dat heb ik gedaan.”

