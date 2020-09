Hamilton blij voor Vettel: ‘Hij kan Aston Martin in de juiste richting helpen’

Lewis Hamilton is blij dat Sebastian Vettel toch nog in de Formule 1 rijdt volgend jaar. De Brit denkt dat zijn Duitse collega de juiste man is om Aston Martin in de juiste richting te helpen. Daarnaast hoopt hij dat teambaas Toto Wolff hem kan helpen bij zijn Extreme E-team: “Ik heb veel van hem geleerd.”

“Ik heb Seb (Vettel, red.) net gezien”, zegt Hamilton. “Ik dacht wel dat het zou gebeuren, dus ik ben blij te horen dat het rond is. Hij heeft een moeilijke tijd bij Ferrari, maar ik denk dat hij Aston Martin in de juiste richting kan helpen. Het is jammer voor Sergio (Pérez, red.), maar ik denk dat hij andere opties heeft”, aldus de zesvoudig wereldkampioen. Lees ook: Vettel opgelucht: ‘Ik heb zeker aan stoppen gedacht’ Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat Hamilton zijn eigen Extreme E-team heeft opgericht. Hij zegt veel te hebben geleerd van zijn huidige teambaas Toto Wolff, die hem misschien kan helpen. “Het is mijn doel om ooit een bedrijf te hebben, maar de doelen van de Extreme E komen ook overeen met mijn overtuigingen. Ik heb veel van Toto geleerd, dus misschien kan hij wel mijn mentor zijn en me leren hoe ik mijn team moet beheren.” Lees ook: Pérez kreeg gisteren pas bevestiging dat hij moest vertrekken: ‘Ik had het niet verwacht’

De race op Monza verliep desastreus voor Hamilton. Het leek erop dat hij opnieuw met speels gemak naar de zege kon rijden, maar door een stop/go-penalty en de rode vlag kwam hij niet verder dan de zevende plek. “Het was niet zo slecht. We hadden niet resultaat wat we wilden hebben. Maar we hebben ervan geleerd. Van fouten leer je”, concludeert hij.