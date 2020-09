Leclerc over zijn kennismaking met Vettel: ‘Was geïntimideerd’

Charles Leclerc is nu twee seizoenen de teamgenoot van Sebastian Vettel. Toen hij Vettel ontmoette, was hij onder de indruk van hem, maar al snel verdween dat.

“Ik was geïntimideerd toen ik hem voor het eerst zag”, vertelt Charles Leclerc in gesprek met F1. “Dat is heel normaal. Het was anders dan bij mijn andere teamgenoten, omdat Sebastian (Vettel, red.) een kampioen is. Al snel zag ik dat hij heel normaal en vriendelijk is. We konden het vanaf het eerste moment goed met elkaar vinden”, aldus Leclerc.

Lees ook: Ferrari met kleine updates naar Sotsji: ‘Hopelijk gaat het dan een beetje beter’

“Tuurlijk speelt competitiviteit mee, maar dat verandert niet de manier hoe we tegen elkaar praten. Dat is goed om te zien”, zegt de Monegask.

De spanningen liepen aan het einde van vorig jaar wel op. Het duo had ook een aanvaring in Brazilië, waarbij ze allebei uitvielen. “We hebben die situatie goed gemanaged en konden het al vrij snel achter ons laten”, zegt Leclerc.

Lees ook: Brawn: ‘Ferrari heeft geen revolutie nodig’