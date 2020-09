Ferrari met kleine updates naar Sotsji: ‘Hopelijk gaat het dan een beetje beter’

Een beetje beterschap: op meer mag Ferrari naar eigen zeggen niet hopen met de ‘kleine updates’ die het over een week of anderhalf meeneemt naar het Russische Sotsji. ‘Het gaat het totaalplaatje niet veranderen. We hebben meer tijd nodig’.

Dat erkent teambaas Mattia Binotto, geciteerd door Motorsport-Magazin: “We hebben kleine updates, maar dat gaat het totaalplaatje niet veranderen. We komen pace te kort in de races en dat lossen we met deze upgrade niet op. We moeten alles doorlichten, en daar hebben we meer tijd voor nodig.”

Coureur Sebastian Vettel, die afgelopen weekend slechts als tiende finishte op Mugello tijdens Ferrari’s jubileumweekend, vertelt dezelfde publicatie al een tijd uit te kijken naar upgrades. “We krijgen in Sotsji voor het eerst in lange tijd nieuwe onderdelen op de auto.”

Vettel, die worstelt met Ferrari’s SF1000, die niet naar zijn smaak is, hoopt dat het met de updates ‘een beetje beter gaat’. Afgelopen zondag bleef hij immers slechts met hangen en wurgen Williams’ George Russell voor. “Ontnuchterend”, noemde hij die race.

“Wij hadden weinig grip”, blikt hij terug, “en er waren maar weinig auto’s die trager waren.” Russells Williams was op sommige momenten zelfs sneller, volgens Vettel. “En ze hadden nog minder last van bandenslijtage ook…” Vandaar: “Ontnuchterend.”

